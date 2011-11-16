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مصر.. ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 946 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و68 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيانٍ لها الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 344907؛ من ضمنهم 288114 حالة تمّ شفاؤها، و19567 حالة وفاة.

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مصر.. ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
سبق

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 946 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و68 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيانٍ لها الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 344907؛ من ضمنهم 288114 حالة تمّ شفاؤها، و19567 حالة وفاة.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
08:13 AM

مصر.. ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 946 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و68 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيانٍ لها الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 344907؛ من ضمنهم 288114 حالة تمّ شفاؤها، و19567 حالة وفاة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,499
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,163
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,170
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,221

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