مصر.. ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 946 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و68 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيانٍ لها الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 344907؛ من ضمنهم 288114 حالة تمّ شفاؤها، و19567 حالة وفاة.
سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 946 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و68 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيانٍ لها الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 344907؛ من ضمنهم 288114 حالة تمّ شفاؤها، و19567 حالة وفاة.
سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 946 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و68 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيانٍ لها الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 344907؛ من ضمنهم 288114 حالة تمّ شفاؤها، و19567 حالة وفاة.
سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 946 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و68 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيانٍ لها الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 344907؛ من ضمنهم 288114 حالة تمّ شفاؤها، و19567 حالة وفاة.