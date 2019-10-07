النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ترامب يهدد تركيا بدمار اقتصادي حال تجاوزت حدود سوريا

في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر هدد خلالها بالقضاء على الاقتصاد التركي في حال تجاوزت أنقرة الحد في سوريا.

قال ترامب في التغريدة "إذا فعلت تركيا أي شيء أعتبره مجاوزاً الحدود فسأدمر اقتصادها تماماً" فيما لم يذكر أي تفاصيل بشأن ما وصفه بـ"تجاوز الحدود".

وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فقد جاء تحذير ترامب بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض أن القوات الأميركية لن تشارك في العملية التركية شمالي سوريا، مشيراً إلى أن القوات الأميركية ستتنحى جانباً وتمهد الطريق لهجوم تركي متوقع.

في سياق متصل أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ستيفاني غريشام، أن القوات الأميركية لن تدعم العملية أو تشارك بها، ولن تكون في المنطقة.

ترامب دونالد ترامب تركيا سوريا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ترامب يهدد تركيا بدمار اقتصادي حال تجاوزت حدود سوريا
سبق

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر هدد خلالها بالقضاء على الاقتصاد التركي في حال تجاوزت أنقرة الحد في سوريا.

قال ترامب في التغريدة "إذا فعلت تركيا أي شيء أعتبره مجاوزاً الحدود فسأدمر اقتصادها تماماً" فيما لم يذكر أي تفاصيل بشأن ما وصفه بـ"تجاوز الحدود".

وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فقد جاء تحذير ترامب بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض أن القوات الأميركية لن تشارك في العملية التركية شمالي سوريا، مشيراً إلى أن القوات الأميركية ستتنحى جانباً وتمهد الطريق لهجوم تركي متوقع.

في سياق متصل أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ستيفاني غريشام، أن القوات الأميركية لن تدعم العملية أو تشارك بها، ولن تكون في المنطقة.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
07:56 PM

ترامب يهدد تركيا بدمار اقتصادي حال تجاوزت حدود سوريا

في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
21
5,936

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر هدد خلالها بالقضاء على الاقتصاد التركي في حال تجاوزت أنقرة الحد في سوريا.

قال ترامب في التغريدة "إذا فعلت تركيا أي شيء أعتبره مجاوزاً الحدود فسأدمر اقتصادها تماماً" فيما لم يذكر أي تفاصيل بشأن ما وصفه بـ"تجاوز الحدود".

وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فقد جاء تحذير ترامب بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض أن القوات الأميركية لن تشارك في العملية التركية شمالي سوريا، مشيراً إلى أن القوات الأميركية ستتنحى جانباً وتمهد الطريق لهجوم تركي متوقع.

في سياق متصل أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ستيفاني غريشام، أن القوات الأميركية لن تدعم العملية أو تشارك بها، ولن تكون في المنطقة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,703
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,553
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,612
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,278

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة