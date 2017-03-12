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مشتركو المراكز الرياضية يثمّنون تجاوب الوزارة بتعليق اشتراكاتهم

"سبق" نقلت مناشداتهم كإجراء احترازي لمواجهة انتشار كورونا

ثمّن عدد من مشتركي المراكز الرياضية جهود "سبق" في إيصال صوتهم للجهات ذات العلاقة ممثلة في وزارة الرياضة، التي تجاوبت مع مناشدتهم بتعليق اشتراكاتهم في الأندية والمراكز الرياضية، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وكانت "سبق" قد تناولت مناشدة عدد من مشتركي المراكز الرياضية في تقرير بعنوان " مكة.. صالات رياضية تستخدم البصمة ومطالبات بتعليق نشاطاتها احترازيًّا".

وأعلنت وزارة الرياضة، أمس الأربعاء، اتخاذها عددًا من الإجراءات الاحترازية الملزمة لجميع الصالات والمراكز الرياضية؛ للحد من انتشار فيروس ‫كورونا الجديد.

‫وقالت الوزارة في بيان: "إنه بالتعاون مع الجهات المعنية؛ فقد اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات الملزمة لجميع الصالات والمراكز الرياضية، وتنفيذها دون تأخير، وتمثلت في تمديد فترات الإيقاف المؤقت لاشتراكات الأعضاء لمن يرغب، حتى إشعار آخر، وتأمين مواد التعقيم والتطهير بشكل دائم ومستمر، وتعقيم أسطح الأدوات الرياضية بصفة دائمة وبعد استخدام كل مشترك.

‫وأشارت الوزارة إلى أنها ستتابع تنفيذ هذه الإجراءات حرصًا على سلامة الجميع ووقايتهم.

وزارة الرياضة المراكز الرياضية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشتركو المراكز الرياضية يثمّنون تجاوب الوزارة بتعليق اشتراكاتهم
سبق

ثمّن عدد من مشتركي المراكز الرياضية جهود "سبق" في إيصال صوتهم للجهات ذات العلاقة ممثلة في وزارة الرياضة، التي تجاوبت مع مناشدتهم بتعليق اشتراكاتهم في الأندية والمراكز الرياضية، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وكانت "سبق" قد تناولت مناشدة عدد من مشتركي المراكز الرياضية في تقرير بعنوان " مكة.. صالات رياضية تستخدم البصمة ومطالبات بتعليق نشاطاتها احترازيًّا".

وأعلنت وزارة الرياضة، أمس الأربعاء، اتخاذها عددًا من الإجراءات الاحترازية الملزمة لجميع الصالات والمراكز الرياضية؛ للحد من انتشار فيروس ‫كورونا الجديد.

‫وقالت الوزارة في بيان: "إنه بالتعاون مع الجهات المعنية؛ فقد اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات الملزمة لجميع الصالات والمراكز الرياضية، وتنفيذها دون تأخير، وتمثلت في تمديد فترات الإيقاف المؤقت لاشتراكات الأعضاء لمن يرغب، حتى إشعار آخر، وتأمين مواد التعقيم والتطهير بشكل دائم ومستمر، وتعقيم أسطح الأدوات الرياضية بصفة دائمة وبعد استخدام كل مشترك.

‫وأشارت الوزارة إلى أنها ستتابع تنفيذ هذه الإجراءات حرصًا على سلامة الجميع ووقايتهم.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
11:06 AM

مشتركو المراكز الرياضية يثمّنون تجاوب الوزارة بتعليق اشتراكاتهم

"سبق" نقلت مناشداتهم كإجراء احترازي لمواجهة انتشار كورونا

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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ثمّن عدد من مشتركي المراكز الرياضية جهود "سبق" في إيصال صوتهم للجهات ذات العلاقة ممثلة في وزارة الرياضة، التي تجاوبت مع مناشدتهم بتعليق اشتراكاتهم في الأندية والمراكز الرياضية، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وكانت "سبق" قد تناولت مناشدة عدد من مشتركي المراكز الرياضية في تقرير بعنوان " مكة.. صالات رياضية تستخدم البصمة ومطالبات بتعليق نشاطاتها احترازيًّا".

وأعلنت وزارة الرياضة، أمس الأربعاء، اتخاذها عددًا من الإجراءات الاحترازية الملزمة لجميع الصالات والمراكز الرياضية؛ للحد من انتشار فيروس ‫كورونا الجديد.

‫وقالت الوزارة في بيان: "إنه بالتعاون مع الجهات المعنية؛ فقد اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات الملزمة لجميع الصالات والمراكز الرياضية، وتنفيذها دون تأخير، وتمثلت في تمديد فترات الإيقاف المؤقت لاشتراكات الأعضاء لمن يرغب، حتى إشعار آخر، وتأمين مواد التعقيم والتطهير بشكل دائم ومستمر، وتعقيم أسطح الأدوات الرياضية بصفة دائمة وبعد استخدام كل مشترك.

‫وأشارت الوزارة إلى أنها ستتابع تنفيذ هذه الإجراءات حرصًا على سلامة الجميع ووقايتهم.

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