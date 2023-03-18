لماذا انتشر هذا الفيديو الأمريكي عن غسل اليدين؟

أعدّه إعلامي مع طفلتيه بشكل فكاهي

انتشر مقطع فيديو بشكل كبير لمقدم البرامج الأمريكي الساخر، جيمي فالون، يتحدث فيه بشكل فكاهي عن كيفية غسل اليدين لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وحسب شبكة "CNN" الأمريكية، أعد جيمي فالون شريط الفيديو مع طفلتيه "ويني" و"فرانسيس" من أجل التوعية بغسل اليدين للوقاية من كورونا.

ويغني "فالون" قائلًا:

"اغسل يديك، اغسل يديك، لا تلمس وجهك

إذا غسلت يديك دون أن تلمس وجهك

سيكون العالم مكانًا أفضل"

كما قام "فالون" بدعوة ملايين المتابعين لعمل أغانيهم الخاصة حول غسل اليدين، بعدما تم وقف برنامجه الساخر "The Tonight Show" بسبب طوارئ فيروس كورونا.

وأكد "فالون" ضرورة استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل "إنستجرام" و"تيك توك" وغيرهما من أجل التوعية؛ لأن جيل الألفية يحصل على الكثير من معلوماتهم عبر هذه المنصات.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة السعودية، في إطار جهودها الجبارة للتوعية والوقاية، سَبَق أن أعدت شريط فيديو للتوعية بطريقة غسل اليدين بشكل صحيح؛ وهو ما يمكن أن تفعله كل أسرة مع أطفالها.