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هيئة الطائف تقيم شراكة مع عدة جهات حكومية وأهلية لتفعيل برامجها التوعوية

"العمري" أكد ضرورة العمل بمهنية وكفاءة موافقة للخطط المحققة لرؤية 2030

واصلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف تفعيل الوسائل التوعوية عن عشر ذي الحجة مع الجهات الحكومية (أمانة محافظة الطائف) و( مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي) وغير الحكومية ( مجموعة أسواق العبيكان التجارية مجمع قلب الطائف) وذلك بالاستفادة من الوسائل المتاحة المتمثلة بالشاشات الإلكترونية لنشر الرسائل التوعوية لتعزيز الانتماء لهذا البلد المبارك المملكة العربية السعودية بين أبناء الوطن وشرائحه المختلفة.

وتفصيلاً، يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وفي هذا الصدد، شدد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ ، فؤاد بن سعود العمري على ضرورة تفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة لتحقيق قيمة المواطنة الحقة في هذا البلد المبارك والعمل بمهنية وكفاءة عالية موافقة للخطط الاستراتيجية المحققة لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

يُذكر أن هذه البرامج تحظى بمتابعة واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور ، عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.

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هيئة الطائف تقيم شراكة مع عدة جهات حكومية وأهلية لتفعيل برامجها التوعوية
سبق

واصلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف تفعيل الوسائل التوعوية عن عشر ذي الحجة مع الجهات الحكومية (أمانة محافظة الطائف) و( مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي) وغير الحكومية ( مجموعة أسواق العبيكان التجارية مجمع قلب الطائف) وذلك بالاستفادة من الوسائل المتاحة المتمثلة بالشاشات الإلكترونية لنشر الرسائل التوعوية لتعزيز الانتماء لهذا البلد المبارك المملكة العربية السعودية بين أبناء الوطن وشرائحه المختلفة.

وتفصيلاً، يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وفي هذا الصدد، شدد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ ، فؤاد بن سعود العمري على ضرورة تفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة لتحقيق قيمة المواطنة الحقة في هذا البلد المبارك والعمل بمهنية وكفاءة عالية موافقة للخطط الاستراتيجية المحققة لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

يُذكر أن هذه البرامج تحظى بمتابعة واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور ، عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
01:59 AM

هيئة الطائف تقيم شراكة مع عدة جهات حكومية وأهلية لتفعيل برامجها التوعوية

"العمري" أكد ضرورة العمل بمهنية وكفاءة موافقة للخطط المحققة لرؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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واصلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف تفعيل الوسائل التوعوية عن عشر ذي الحجة مع الجهات الحكومية (أمانة محافظة الطائف) و( مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي) وغير الحكومية ( مجموعة أسواق العبيكان التجارية مجمع قلب الطائف) وذلك بالاستفادة من الوسائل المتاحة المتمثلة بالشاشات الإلكترونية لنشر الرسائل التوعوية لتعزيز الانتماء لهذا البلد المبارك المملكة العربية السعودية بين أبناء الوطن وشرائحه المختلفة.

وتفصيلاً، يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وفي هذا الصدد، شدد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ ، فؤاد بن سعود العمري على ضرورة تفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة لتحقيق قيمة المواطنة الحقة في هذا البلد المبارك والعمل بمهنية وكفاءة عالية موافقة للخطط الاستراتيجية المحققة لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

يُذكر أن هذه البرامج تحظى بمتابعة واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور ، عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.

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