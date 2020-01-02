"صرصور" داخل وجبة بـ"الشوقية" يستنفر أمانة العاصمة المقدسة

أشارت إلى إحالة البلاغ إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة

تفاعلت أمانة العاصمة المقدسة مع فيديو، نشره مواطن، يظهر فيه "صرصور" في وجبة من أحد المطاعم بحي الشوقية بمكة المكرمة.

وأشار المواطن في المقطع إلى أنه فوجئ بـ"صرصور" داخل وجبة، كان قد طلبها أمس من أحد المطاعم بحي الشوقية بمكة المكرمة.

وطالب بضرورة محاسبة القائمين على المطعم، داعمًا شكواه بمقطع، ظهر من خلاله ما وجده داخل الوجبة، وهو "صرصور"، أثناء تناوله الطعام داخل المطعم الذي يتخذ من حي الشوقية بمكة المكرمة مقرًّا له.

وردت أمانة العاصمة المقدسة على شكوى المواطن من خلال حسابها الرسمي على "تويتر" قائلة: "‏‎شكرًا لتواصلك أخي الكريم، ونفيدك بأنه تم استلام بلاغك، وجارٍ إحالة البلاغ للجهة المختصة لاتخاذ اللازم، ونسعد بخدمتكم في كل وقت".