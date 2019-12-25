تفقد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، أمس، سير الاختبارات في مجمع مدارس ابن حزم في سجون المباحث بأبها، مؤكدًا أهمية تهيئة الجو المناسب للطلاب. وتجوّل الجوني والوفد الزائر على إصلاحية السجن وما تضمّه من خدمات ومراكز؛ من أبرزها المناصحة والخدمات الصحية، والتخصصات المهنية، والاجتماعية، وخدمات الإعاشة والعنابر المهيأة بكامل تجهيزاتها ومركز الهوايات المختلفة، بالإضافة إلى أجنحة لقاء مستقلّة لزيارة أسر النزلاء، وغير ذلك من الخدمات التأهيلية والترفيهية التي تقدّمها إدارة السجن للنزلاء؛ بهدف تأهيلهم وإعادتهم أعضاء مشاركين في تنمية الوطن. عقب ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا تضمن أبرز الخدمات المقدمة للنزلاء، والتي تجسد حرص القيادة الحكيمة على استصلاحهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، فيما جرى بحث تعزيز الشراكة والتعاون بين إدارتَي المباحث والتعليم. من جانبه أوضح مدير إدارة التعليم المستمرّ بتعليم عسير، سعد بن عمير، أنه تقدّم للاختبار في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، 9 دارسين بمركز التعليم المستمر (المرحلة الابتدائية) في الإصلاحية، و12 دارسًا في المرحلة المتوسطة، و21 دارسًا في المرحلة الثانوية بالسجن.

42 نزيلًا يؤدّون اختباراتهم في سجون مباحث أبها.. و"الجوني" يتفقّد بندر آل عوض سبق 2019-12-25 تفقد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، أمس، سير الاختبارات في مجمع مدارس ابن حزم في سجون المباحث بأبها، مؤكدًا أهمية تهيئة الجو المناسب للطلاب.



وتجوّل الجوني والوفد الزائر على إصلاحية السجن وما تضمّه من خدمات ومراكز؛ من أبرزها المناصحة والخدمات الصحية، والتخصصات المهنية، والاجتماعية، وخدمات الإعاشة والعنابر المهيأة بكامل تجهيزاتها ومركز الهوايات المختلفة، بالإضافة إلى أجنحة لقاء مستقلّة لزيارة أسر النزلاء، وغير ذلك من الخدمات التأهيلية والترفيهية التي تقدّمها إدارة السجن للنزلاء؛ بهدف تأهيلهم وإعادتهم أعضاء مشاركين في تنمية الوطن.



عقب ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا تضمن أبرز الخدمات المقدمة للنزلاء، والتي تجسد حرص القيادة الحكيمة على استصلاحهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، فيما جرى بحث تعزيز الشراكة والتعاون بين إدارتَي المباحث والتعليم.



من جانبه أوضح مدير إدارة التعليم المستمرّ بتعليم عسير، سعد بن عمير، أنه تقدّم للاختبار في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، 9 دارسين بمركز التعليم المستمر (المرحلة الابتدائية) في الإصلاحية، و12 دارسًا في المرحلة المتوسطة، و21 دارسًا في المرحلة الثانوية بالسجن.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441 08:12 PM

42 نزيلًا يؤدّون اختباراتهم في سجون مباحث أبها.. و"الجوني" يتفقّد مؤكدًا أهمية تهيئة الجو المناسب للطلاب





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تفقد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، أمس، سير الاختبارات في مجمع مدارس ابن حزم في سجون المباحث بأبها، مؤكدًا أهمية تهيئة الجو المناسب للطلاب.



وتجوّل الجوني والوفد الزائر على إصلاحية السجن وما تضمّه من خدمات ومراكز؛ من أبرزها المناصحة والخدمات الصحية، والتخصصات المهنية، والاجتماعية، وخدمات الإعاشة والعنابر المهيأة بكامل تجهيزاتها ومركز الهوايات المختلفة، بالإضافة إلى أجنحة لقاء مستقلّة لزيارة أسر النزلاء، وغير ذلك من الخدمات التأهيلية والترفيهية التي تقدّمها إدارة السجن للنزلاء؛ بهدف تأهيلهم وإعادتهم أعضاء مشاركين في تنمية الوطن.



عقب ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا تضمن أبرز الخدمات المقدمة للنزلاء، والتي تجسد حرص القيادة الحكيمة على استصلاحهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، فيما جرى بحث تعزيز الشراكة والتعاون بين إدارتَي المباحث والتعليم.



من جانبه أوضح مدير إدارة التعليم المستمرّ بتعليم عسير، سعد بن عمير، أنه تقدّم للاختبار في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، 9 دارسين بمركز التعليم المستمر (المرحلة الابتدائية) في الإصلاحية، و12 دارسًا في المرحلة المتوسطة، و21 دارسًا في المرحلة الثانوية بالسجن.