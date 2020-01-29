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"التعاون الإسلامي": الحل في فلسطين لا بد أن يكون بمبادرة السلام العربية

"العثيمين" يجدد التزام المنظمة المبدئي ودعمها الثابت للجهود الرامية لتحقيق السلام

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنها تابعت إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام في الشرق الأوسط، وأكدت أن أساس حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا بد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وجدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التزام المنظمة المبدئي ودعمها الثابت للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين، وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها، بما يؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، والوصول إلى سلام عادل وشامل.

وشدد على أن مدينة القدس الشريف، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن المساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني والسياسي لمدينة يعد انتهاكاً للمواثيق الدولية.

منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين فلسطين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي": الحل في فلسطين لا بد أن يكون بمبادرة السلام العربية
سبق

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنها تابعت إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام في الشرق الأوسط، وأكدت أن أساس حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا بد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وجدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التزام المنظمة المبدئي ودعمها الثابت للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين، وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها، بما يؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، والوصول إلى سلام عادل وشامل.

وشدد على أن مدينة القدس الشريف، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن المساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني والسياسي لمدينة يعد انتهاكاً للمواثيق الدولية.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
02:20 PM
اخر تعديل
29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
02:52 PM

"التعاون الإسلامي": الحل في فلسطين لا بد أن يكون بمبادرة السلام العربية

"العثيمين" يجدد التزام المنظمة المبدئي ودعمها الثابت للجهود الرامية لتحقيق السلام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
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أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنها تابعت إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام في الشرق الأوسط، وأكدت أن أساس حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا بد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وجدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التزام المنظمة المبدئي ودعمها الثابت للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين، وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها، بما يؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، والوصول إلى سلام عادل وشامل.

وشدد على أن مدينة القدس الشريف، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن المساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني والسياسي لمدينة يعد انتهاكاً للمواثيق الدولية.

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