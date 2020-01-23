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بعد التكتم روسيا تعلن الخسائر.. مقتل 40 عنصراً للنظام السوري في هجوم المعارضة

200 مسلح شاركوا في استهداف مواقع متقدمة بإدلب

قتل أربعون عنصراً من النظام السوري وأصيب 80 آخرون إثر هجوم شنه مسلحون اليوم (الخميس) في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن الوزارة" أن نحو 200 من المسلحين شاركوا في الهجوم على مواقع متقدمة للنظام السوري أمس.

وأقر النظام السوري بالهجوم اليوم، مشيرًا إلى استخدام المسلحين سيارات مفخخة لاقتحام مواقعه في إدلب لكنه تكتم على خسائره ولم يعلنها.

وإدلب هي آخر المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في البلاد، إذ شهدت المنطقة معارك ضارية خلال الأسابيع الأخيرة وسط غارات جوية قوية من قبل قوات النظام السوري مدعومة من القوات الروسية.

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بعد التكتم روسيا تعلن الخسائر.. مقتل 40 عنصراً للنظام السوري في هجوم المعارضة
سبق

قتل أربعون عنصراً من النظام السوري وأصيب 80 آخرون إثر هجوم شنه مسلحون اليوم (الخميس) في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن الوزارة" أن نحو 200 من المسلحين شاركوا في الهجوم على مواقع متقدمة للنظام السوري أمس.

وأقر النظام السوري بالهجوم اليوم، مشيرًا إلى استخدام المسلحين سيارات مفخخة لاقتحام مواقعه في إدلب لكنه تكتم على خسائره ولم يعلنها.

وإدلب هي آخر المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في البلاد، إذ شهدت المنطقة معارك ضارية خلال الأسابيع الأخيرة وسط غارات جوية قوية من قبل قوات النظام السوري مدعومة من القوات الروسية.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
04:36 PM

بعد التكتم روسيا تعلن الخسائر.. مقتل 40 عنصراً للنظام السوري في هجوم المعارضة

200 مسلح شاركوا في استهداف مواقع متقدمة بإدلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل أربعون عنصراً من النظام السوري وأصيب 80 آخرون إثر هجوم شنه مسلحون اليوم (الخميس) في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن الوزارة" أن نحو 200 من المسلحين شاركوا في الهجوم على مواقع متقدمة للنظام السوري أمس.

وأقر النظام السوري بالهجوم اليوم، مشيرًا إلى استخدام المسلحين سيارات مفخخة لاقتحام مواقعه في إدلب لكنه تكتم على خسائره ولم يعلنها.

وإدلب هي آخر المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في البلاد، إذ شهدت المنطقة معارك ضارية خلال الأسابيع الأخيرة وسط غارات جوية قوية من قبل قوات النظام السوري مدعومة من القوات الروسية.

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