"الفيصل" يترأس عمومية اللجنة الأولمبية الأربعاء المقبل

يترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية عند الواحدة من ظهر الأربعاء المقبل اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

ويحضر الاجتماع أعضاء الجمعية، والتي ستشهد الإطلاع على تقارير العلاقات الدولية، والتضامن الأولمبي، والمهام الرياضية، والأداء الرياضي، والتقرير الإعلامي لعام 2019م وعددًا من المواضيع الأخرى.