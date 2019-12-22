النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفيصل" يترأس عمومية اللجنة الأولمبية الأربعاء المقبل

يترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية عند الواحدة من ظهر الأربعاء المقبل اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

ويحضر الاجتماع أعضاء الجمعية، والتي ستشهد الإطلاع على تقارير العلاقات الدولية، والتضامن الأولمبي، والمهام الرياضية، والأداء الرياضي، والتقرير الإعلامي لعام 2019م وعددًا من المواضيع الأخرى.

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية في الصالات الخضراء الرياض

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الفيصل" يترأس عمومية اللجنة الأولمبية الأربعاء المقبل
سبق

يترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية عند الواحدة من ظهر الأربعاء المقبل اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

ويحضر الاجتماع أعضاء الجمعية، والتي ستشهد الإطلاع على تقارير العلاقات الدولية، والتضامن الأولمبي، والمهام الرياضية، والأداء الرياضي، والتقرير الإعلامي لعام 2019م وعددًا من المواضيع الأخرى.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
03:44 PM

"الفيصل" يترأس عمومية اللجنة الأولمبية الأربعاء المقبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
242

يترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية عند الواحدة من ظهر الأربعاء المقبل اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

ويحضر الاجتماع أعضاء الجمعية، والتي ستشهد الإطلاع على تقارير العلاقات الدولية، والتضامن الأولمبي، والمهام الرياضية، والأداء الرياضي، والتقرير الإعلامي لعام 2019م وعددًا من المواضيع الأخرى.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,607
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,386
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,764
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,230

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة