النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السفير الإندونيسي يشكر الملك لمساعدته ذوي شهداء "رافعة الحرم"

نوه بما قدمه من دعم بشكل مستمر للشعب الإندونيسي دون انقطاع

أعرب السفير الإندونيسي لدى المملكة السيد أغوس مفتوح أبي جبريل عن خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله؛ لتقديمه المساعدة المالية من لدنه لذوي الشهداء والمصابين الإندونيسيين في حادثة سقوط الرافعة بالحرم المكي الشريف موسم الحج عام 1436هـ الموافق عام 2015م.

وقال السفير أبي جبريل في مستهل حديثه :" في هذه المناسبة وقبل أيام من اليوم الوطني السعودي يسرني ومن أعمق قلبي باسمي شخصياً وباسم حكومة وشعب إندونيسيا أن أتقدم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالشكر والعرفان على ما قدمه ويقدمه من دعم ومد يد العون والمساعدة بشكل مستمر للشعب الإندونيسي دون انقطاع منذ توليه الحكم.

وكرر أغوس شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين على استضافته لعدد من رجال الحكومة الإندونيسية من العسكريين والمدنيين لأداء مناسك الحج، فضلاً عن استضافة المعمر الإندونيسي وعائلته وتحقيق حلمه بالحج مما يدل على أن هذه المواقف كلها من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين تدل على حبهما للشعب الإندونيسي وأن الاستضافة لمثل هذا العمل الجليل ترسخ رسالة ومكانة المملكة العربية السعودية لدى المسلمين أجمعين في كل بقاع الأرض.

واختتم أغوس حديثه :" يسرني أن أقول شكراً لخادم الحرمين الشريفين وشكراً لولي عهده الأمين وشكراً للشعب السعودي المحبوب على الحرص والاهتمام والرعاية لأولئك الإندونيسيين حجاجهم وعمالهم في هذه المملكة، داعين الله أن يديم الصحة والسعادة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وللشعب السعودي المزيد من التقدم والازدهار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السفير الإندونيسي يشكر الملك لمساعدته ذوي شهداء "رافعة الحرم"
سبق

أعرب السفير الإندونيسي لدى المملكة السيد أغوس مفتوح أبي جبريل عن خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله؛ لتقديمه المساعدة المالية من لدنه لذوي الشهداء والمصابين الإندونيسيين في حادثة سقوط الرافعة بالحرم المكي الشريف موسم الحج عام 1436هـ الموافق عام 2015م.

وقال السفير أبي جبريل في مستهل حديثه :" في هذه المناسبة وقبل أيام من اليوم الوطني السعودي يسرني ومن أعمق قلبي باسمي شخصياً وباسم حكومة وشعب إندونيسيا أن أتقدم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالشكر والعرفان على ما قدمه ويقدمه من دعم ومد يد العون والمساعدة بشكل مستمر للشعب الإندونيسي دون انقطاع منذ توليه الحكم.

وكرر أغوس شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين على استضافته لعدد من رجال الحكومة الإندونيسية من العسكريين والمدنيين لأداء مناسك الحج، فضلاً عن استضافة المعمر الإندونيسي وعائلته وتحقيق حلمه بالحج مما يدل على أن هذه المواقف كلها من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين تدل على حبهما للشعب الإندونيسي وأن الاستضافة لمثل هذا العمل الجليل ترسخ رسالة ومكانة المملكة العربية السعودية لدى المسلمين أجمعين في كل بقاع الأرض.

واختتم أغوس حديثه :" يسرني أن أقول شكراً لخادم الحرمين الشريفين وشكراً لولي عهده الأمين وشكراً للشعب السعودي المحبوب على الحرص والاهتمام والرعاية لأولئك الإندونيسيين حجاجهم وعمالهم في هذه المملكة، داعين الله أن يديم الصحة والسعادة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وللشعب السعودي المزيد من التقدم والازدهار.

13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441
11:38 PM

السفير الإندونيسي يشكر الملك لمساعدته ذوي شهداء "رافعة الحرم"

نوه بما قدمه من دعم بشكل مستمر للشعب الإندونيسي دون انقطاع

A A A
نافل السبيعي - الرياض
1
8,264

أعرب السفير الإندونيسي لدى المملكة السيد أغوس مفتوح أبي جبريل عن خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله؛ لتقديمه المساعدة المالية من لدنه لذوي الشهداء والمصابين الإندونيسيين في حادثة سقوط الرافعة بالحرم المكي الشريف موسم الحج عام 1436هـ الموافق عام 2015م.

وقال السفير أبي جبريل في مستهل حديثه :" في هذه المناسبة وقبل أيام من اليوم الوطني السعودي يسرني ومن أعمق قلبي باسمي شخصياً وباسم حكومة وشعب إندونيسيا أن أتقدم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالشكر والعرفان على ما قدمه ويقدمه من دعم ومد يد العون والمساعدة بشكل مستمر للشعب الإندونيسي دون انقطاع منذ توليه الحكم.

وكرر أغوس شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين على استضافته لعدد من رجال الحكومة الإندونيسية من العسكريين والمدنيين لأداء مناسك الحج، فضلاً عن استضافة المعمر الإندونيسي وعائلته وتحقيق حلمه بالحج مما يدل على أن هذه المواقف كلها من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين تدل على حبهما للشعب الإندونيسي وأن الاستضافة لمثل هذا العمل الجليل ترسخ رسالة ومكانة المملكة العربية السعودية لدى المسلمين أجمعين في كل بقاع الأرض.

واختتم أغوس حديثه :" يسرني أن أقول شكراً لخادم الحرمين الشريفين وشكراً لولي عهده الأمين وشكراً للشعب السعودي المحبوب على الحرص والاهتمام والرعاية لأولئك الإندونيسيين حجاجهم وعمالهم في هذه المملكة، داعين الله أن يديم الصحة والسعادة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وللشعب السعودي المزيد من التقدم والازدهار.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,499
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,826
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,746
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,259

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة