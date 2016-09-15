السفير الإندونيسي يشكر الملك لمساعدته ذوي شهداء "رافعة الحرم"

نوه بما قدمه من دعم بشكل مستمر للشعب الإندونيسي دون انقطاع

أعرب السفير الإندونيسي لدى المملكة السيد أغوس مفتوح أبي جبريل عن خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله؛ لتقديمه المساعدة المالية من لدنه لذوي الشهداء والمصابين الإندونيسيين في حادثة سقوط الرافعة بالحرم المكي الشريف موسم الحج عام 1436هـ الموافق عام 2015م.

وقال السفير أبي جبريل في مستهل حديثه :" في هذه المناسبة وقبل أيام من اليوم الوطني السعودي يسرني ومن أعمق قلبي باسمي شخصياً وباسم حكومة وشعب إندونيسيا أن أتقدم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالشكر والعرفان على ما قدمه ويقدمه من دعم ومد يد العون والمساعدة بشكل مستمر للشعب الإندونيسي دون انقطاع منذ توليه الحكم.

وكرر أغوس شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين على استضافته لعدد من رجال الحكومة الإندونيسية من العسكريين والمدنيين لأداء مناسك الحج، فضلاً عن استضافة المعمر الإندونيسي وعائلته وتحقيق حلمه بالحج مما يدل على أن هذه المواقف كلها من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين تدل على حبهما للشعب الإندونيسي وأن الاستضافة لمثل هذا العمل الجليل ترسخ رسالة ومكانة المملكة العربية السعودية لدى المسلمين أجمعين في كل بقاع الأرض.

واختتم أغوس حديثه :" يسرني أن أقول شكراً لخادم الحرمين الشريفين وشكراً لولي عهده الأمين وشكراً للشعب السعودي المحبوب على الحرص والاهتمام والرعاية لأولئك الإندونيسيين حجاجهم وعمالهم في هذه المملكة، داعين الله أن يديم الصحة والسعادة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وللشعب السعودي المزيد من التقدم والازدهار.