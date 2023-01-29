الشباب والاتحاد في قمة الجولة.. (فارق النقطة) يشعل لقاء الرائد والاتفاق

اليوم في ختام الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تُختتم مساء اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين.

الرائد - الاتفاق

يحل الاتفاق (الثامن - 23 نقطة) ضيفًا على نظيره الرائد (العاشر - 22 نقطة) عند الساعة الـ6:25 مساء على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة. يسعى الفريقان للتقدم نحو المناطق الأكثر دفئًا. ويتسلح الرائد بعاملَي الأرض والجمهور؛ وبالتالي يأمل بخطف النقاط الثلاث التي تدفع به نحو فِرق الوسط، والابتعاد أكثر عن شبح الهبوط.

لاتحاد - الشباب

يسعى الاتحاد (الخامس عشر - 9 نقاط) لتحقيق فوزه الثالث في الدوري، ومصالحة جماهيره، والابتعاد عن شبح الهبوط الذي بات يطارده، وذلك حينما يواجه ضيفه الشباب (الثالث - 32 نقطة) عند الساعة الـ8:20 مساء على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وفي المقابل، يدخل الشباب اللقاء وعينه على وصافة الدوري، ومن ثم الصدارة في حال تعثر الهلال بعد أن استمر في عزف نغمة الانتصارات، ولكن هذه المرة خارج أرضه.

ويبقى السؤال: هل يعود "الليث" للرياض بنقاط اللقاء، ويعيد "العميد" لدوامة الأحزان، أم يواصل الأخير الانتفاضة؟