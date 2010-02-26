دولة أوروبية تُقرر إغلاق المدارس يومين بسبب برودة الطقس

نصف البلد داخل التحذير بالرمز البرتقالي.. وربما يتم تمديد القرار

قررت السلطات في العاصمة الرومانية بوخارست، إغلاق المدارس بالمدينة اليوم وغداً؛ وذلك وسط موجة طقس شديدة البرودة تتعرض لها رومانيا، تمتد حتى أول مارس المقبل، ويقع أكثر من نصف البلاد تحت التحذير بالرمز البرتقالي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" عن موقع "رومانيا- إنسايدر" الإخباري، أن عمدة العاصمة بوخارست "جابريلا فيريا"، أعلنت أنه ربما يتم تمديد القرار طالما ظل الطقس بارداً للغاية.

ويُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في بوخارست إلى 10 درجات تحت الصفر أثناء النهار وتهبط 20 إلى ما دون الصفر خلال الليل، كما تزيد الرياح من حدة الإحساس بالصقيع الشديد، وسط موجة الطقس السيئ التي تؤثر على معظم مناطق جنوب رومانيا بما فيها العاصمة بوخارست.

كما ستتعرض البلاد -وفق هيئة الأرصاد- لعاصفة ثلجية ستتسبب في هطول الثلوج على بوخارست يومي الاثنين والثلاثاء الحاليين.

ورفعت السلطات حالة التأهب إلى الرمز البرتقالي؛ بسبب حالة الطقس الشديد البرودة في عدة مناطق؛ هي: (مولدوفا، وشرق ترانسلفانيا، ومونتنيا، وأولتينيا، ودبروجه)؛ أما بقية أنحاء البلاد فتقع تحت الرمز الأصفر.