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الأهلاويون ينصّبون مؤمنة رئيسًا للنادي.. اليوم

يصوِّت أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي اليوم على تنصيب عبدالإله مؤمنة رئيسًا للنادي الأهلي.

وأعلن النادي القائمة النهائية لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور والتصويت في جمعية النادي ‫الأهلي التي ستُعقد اليوم السبت.

‏وقال النادي: سيتم استقبال تواقيع الناخبين من الساعة الـ6:00 م حتى الـ6:50 م، فيما تقرر أن يكون عقد الجمعية العمومية في تمام السابعة مساء بمقر النادي.

وكانت هيئة الرياضة قد قررت الأسبوع الماضي إسقاط عضوية أحمد الصائغ رئيس النادي الأهلي، وأعلنت فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي.

رئيس الأهلي الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلاويون ينصّبون مؤمنة رئيسًا للنادي.. اليوم
سبق

يصوِّت أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي اليوم على تنصيب عبدالإله مؤمنة رئيسًا للنادي الأهلي.

وأعلن النادي القائمة النهائية لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور والتصويت في جمعية النادي ‫الأهلي التي ستُعقد اليوم السبت.

‏وقال النادي: سيتم استقبال تواقيع الناخبين من الساعة الـ6:00 م حتى الـ6:50 م، فيما تقرر أن يكون عقد الجمعية العمومية في تمام السابعة مساء بمقر النادي.

وكانت هيئة الرياضة قد قررت الأسبوع الماضي إسقاط عضوية أحمد الصائغ رئيس النادي الأهلي، وأعلنت فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
01:36 AM

الأهلاويون ينصّبون مؤمنة رئيسًا للنادي.. اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يصوِّت أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي اليوم على تنصيب عبدالإله مؤمنة رئيسًا للنادي الأهلي.

وأعلن النادي القائمة النهائية لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور والتصويت في جمعية النادي ‫الأهلي التي ستُعقد اليوم السبت.

‏وقال النادي: سيتم استقبال تواقيع الناخبين من الساعة الـ6:00 م حتى الـ6:50 م، فيما تقرر أن يكون عقد الجمعية العمومية في تمام السابعة مساء بمقر النادي.

وكانت هيئة الرياضة قد قررت الأسبوع الماضي إسقاط عضوية أحمد الصائغ رئيس النادي الأهلي، وأعلنت فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي.

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