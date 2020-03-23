"الشؤون الإسلامية" تُطلق خدمة التواصل مع المستفيدين إلكترونياً

في إطار التكامل بين جميع قنوات التواصل التي توفرها الوزارة

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خدمة التواصل مع المستفيدين من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة المرتبطة بنظام مركز الاتصال الموحد "1933".

وتهدف الخدمة إلى التكامل بين جميع قنوات التواصل التي توفرها الوزارة.

وتعد خدمة التواصل مع المستفيدين قناة تواصل جديدة للجمهور مع مختلف قطاعات الوزارة من خلال البوابة الإلكترونية، وتُقدم الخدمة من خلال تعبئة نموذج التواصل واختيار نوع الخدمة "شكوى، مقترح أو استفسار"، ويتم توجيه الطلب آلياً إلى نظام مركز الاتصال الموحد لمعالجة الطلب، كما تصل رسالة نصية على هاتف المستفيد برقم الطلب لكي يستطيع متابعة حالة الطلب لاحقاً.

تأتي هذه الخدمة ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية التي وجّه الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ بإطلاقها للمستفيدين تيسيراً على المراجعين في التواصل عن بُعد مع جميع قطاعات الوزارة، واستمراراً في مشروع التحول الرقمي للوزارة.