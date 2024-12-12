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مخصص للطقوس البوذية.. شاهد احتراق أعلى برج خشبي في آسيا

الْتهمت النيران "برج لنجوان" الصيني المخصص للطقوس البوذية، وهو أعلى برج خشبي في آسيا، ومكوّن من 16 طابقاً خشبياً.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن صحيفة "الشعب" الصينية، أن النيران قد اندلعت، أول أمس الأحد، في إحدى قاعات الرهبان البوذيين، أسفل البرج، بـ"معبد جولونج" في مدينة ميانتشو بإقليم سيتشوان جنوبي الصين.

وظلت النيران مشتعلةً لمدة 4 ساعات؛ حتى حوّلت البرجَ إلى كومة تراب.

وقالت الصحيفة: إن الرياح القوية ساعدت على سرعة اشتعال النيران بالبرج المعروف باسم "بوجودا".

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مخصص للطقوس البوذية.. شاهد احتراق أعلى برج خشبي في آسيا
سبق

الْتهمت النيران "برج لنجوان" الصيني المخصص للطقوس البوذية، وهو أعلى برج خشبي في آسيا، ومكوّن من 16 طابقاً خشبياً.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن صحيفة "الشعب" الصينية، أن النيران قد اندلعت، أول أمس الأحد، في إحدى قاعات الرهبان البوذيين، أسفل البرج، بـ"معبد جولونج" في مدينة ميانتشو بإقليم سيتشوان جنوبي الصين.

وظلت النيران مشتعلةً لمدة 4 ساعات؛ حتى حوّلت البرجَ إلى كومة تراب.

وقالت الصحيفة: إن الرياح القوية ساعدت على سرعة اشتعال النيران بالبرج المعروف باسم "بوجودا".

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
08:27 AM

مخصص للطقوس البوذية.. شاهد احتراق أعلى برج خشبي في آسيا

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أيمن حسن - الرياض
5
3,236

الْتهمت النيران "برج لنجوان" الصيني المخصص للطقوس البوذية، وهو أعلى برج خشبي في آسيا، ومكوّن من 16 طابقاً خشبياً.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن صحيفة "الشعب" الصينية، أن النيران قد اندلعت، أول أمس الأحد، في إحدى قاعات الرهبان البوذيين، أسفل البرج، بـ"معبد جولونج" في مدينة ميانتشو بإقليم سيتشوان جنوبي الصين.

وظلت النيران مشتعلةً لمدة 4 ساعات؛ حتى حوّلت البرجَ إلى كومة تراب.

وقالت الصحيفة: إن الرياح القوية ساعدت على سرعة اشتعال النيران بالبرج المعروف باسم "بوجودا".

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