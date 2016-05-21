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بطريقة بسيطة.. هكذا تعرّف الدول التي يمكنك دخولها دون تأشيرة

موقع يتيح معلومات إضافية مثل مدة التأشيرة أو الشروط المطلوبة

عندما ترغب في السفر إلى دولة ما؛ فإن أول ما تسعى للتأكد منه، هو قدرتك على السفر إلى تلك الدولة بدون تأشيرة من عدمها.

ووفق ما نقله موقع "سكاي نيوز" اليوم الثلاثاء؛ فهناك موقع جديد يوفر طريقة سهلة للحصول على معلومات كهذه.

ويتيح موقع markuslerner.com/travelscope اختيار أي دولة في العالم، لتظهر مباشرة قائمة البلدان التي يمكن لحاملي جنسية تلك الدولة الدخول إليها بدون تأشيرة، أو تلك التي يمكن الحصول على تأشيرتها في المطار.

ويمكن من خلال تمرير مؤشر الماوس فوق كل دولة الحصول على معلومات إضافية مثل مدة التأشيرة أو الشروط الأخرى المطلوب توافرها في المسافر.

وقد تتيح دولة ما لحاملي جنسية أخرى دخولها بدون تأشيرة، أو يمكن أن تمنح التأشيرة في المطار، أو يتوجب التقدم للحصول عليها عبر البعثات الدبلوماسية، وفي أسوأ الأحوال يمكن لدولة ما أن تحظر دخول حاملي جنسيات دول أخرى كما هو الحال في حظر السفر الذي فرضته الولايات المتحدة على مواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

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بطريقة بسيطة.. هكذا تعرّف الدول التي يمكنك دخولها دون تأشيرة
سبق

عندما ترغب في السفر إلى دولة ما؛ فإن أول ما تسعى للتأكد منه، هو قدرتك على السفر إلى تلك الدولة بدون تأشيرة من عدمها.

ووفق ما نقله موقع "سكاي نيوز" اليوم الثلاثاء؛ فهناك موقع جديد يوفر طريقة سهلة للحصول على معلومات كهذه.

ويتيح موقع markuslerner.com/travelscope اختيار أي دولة في العالم، لتظهر مباشرة قائمة البلدان التي يمكن لحاملي جنسية تلك الدولة الدخول إليها بدون تأشيرة، أو تلك التي يمكن الحصول على تأشيرتها في المطار.

ويمكن من خلال تمرير مؤشر الماوس فوق كل دولة الحصول على معلومات إضافية مثل مدة التأشيرة أو الشروط الأخرى المطلوب توافرها في المسافر.

وقد تتيح دولة ما لحاملي جنسية أخرى دخولها بدون تأشيرة، أو يمكن أن تمنح التأشيرة في المطار، أو يتوجب التقدم للحصول عليها عبر البعثات الدبلوماسية، وفي أسوأ الأحوال يمكن لدولة ما أن تحظر دخول حاملي جنسيات دول أخرى كما هو الحال في حظر السفر الذي فرضته الولايات المتحدة على مواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
11:15 AM

بطريقة بسيطة.. هكذا تعرّف الدول التي يمكنك دخولها دون تأشيرة

موقع يتيح معلومات إضافية مثل مدة التأشيرة أو الشروط المطلوبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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20,970

عندما ترغب في السفر إلى دولة ما؛ فإن أول ما تسعى للتأكد منه، هو قدرتك على السفر إلى تلك الدولة بدون تأشيرة من عدمها.

ووفق ما نقله موقع "سكاي نيوز" اليوم الثلاثاء؛ فهناك موقع جديد يوفر طريقة سهلة للحصول على معلومات كهذه.

ويتيح موقع markuslerner.com/travelscope اختيار أي دولة في العالم، لتظهر مباشرة قائمة البلدان التي يمكن لحاملي جنسية تلك الدولة الدخول إليها بدون تأشيرة، أو تلك التي يمكن الحصول على تأشيرتها في المطار.

ويمكن من خلال تمرير مؤشر الماوس فوق كل دولة الحصول على معلومات إضافية مثل مدة التأشيرة أو الشروط الأخرى المطلوب توافرها في المسافر.

وقد تتيح دولة ما لحاملي جنسية أخرى دخولها بدون تأشيرة، أو يمكن أن تمنح التأشيرة في المطار، أو يتوجب التقدم للحصول عليها عبر البعثات الدبلوماسية، وفي أسوأ الأحوال يمكن لدولة ما أن تحظر دخول حاملي جنسيات دول أخرى كما هو الحال في حظر السفر الذي فرضته الولايات المتحدة على مواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,641
6.7 مليار دولار

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