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وفيات كورونا تتجاوز 3.2 ملايين على مستوى العالم

الولايات المتحدة والبرازيل والهند أبرز المتضررين

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، إلى أكثر من 160 مليون إصابة؛ فيما بلغت الوفيات أكثر من 3.2 ملايين وفاة.

ووفق بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 160.070.288، والوفيات 3.326.678. بحسب "روسيا اليوم".

وتَصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ583647 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 32.813.647.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ428034 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 15.359.397.

وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 254197، وإجمالي إصابات 23.340.938.

وحلت في المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ219595 وإجمالي إصابات 2.371.410.

أما المرتبة الخامسة، فكانت من نصيب بريطانيا بإجمالي وفيات 127901، وإجمالي إصابات 4.457.742.

أما سادسًا فجاءت إيطاليا بإجمالي وفيات 123544، وإجمالي إصابات 4.1131.078.

وفي المرتبة السابعة روسيا بإجمالي وفيات 112410، وإجمالي إصابات 4.849.044.

المرتبة الثامنة أتت فرنسا بإجمالي وفيات 107280 وإجمالي إصابات 5.882.882.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 85451، وإجمالي إصابات 3.564.494.

تلتها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 79208، وإجمالي إصابات 3.592.751.

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وفيات كورونا تتجاوز 3.2 ملايين على مستوى العالم
سبق

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، إلى أكثر من 160 مليون إصابة؛ فيما بلغت الوفيات أكثر من 3.2 ملايين وفاة.

ووفق بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 160.070.288، والوفيات 3.326.678. بحسب "روسيا اليوم".

وتَصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ583647 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 32.813.647.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ428034 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 15.359.397.

وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 254197، وإجمالي إصابات 23.340.938.

وحلت في المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ219595 وإجمالي إصابات 2.371.410.

أما المرتبة الخامسة، فكانت من نصيب بريطانيا بإجمالي وفيات 127901، وإجمالي إصابات 4.457.742.

أما سادسًا فجاءت إيطاليا بإجمالي وفيات 123544، وإجمالي إصابات 4.1131.078.

وفي المرتبة السابعة روسيا بإجمالي وفيات 112410، وإجمالي إصابات 4.849.044.

المرتبة الثامنة أتت فرنسا بإجمالي وفيات 107280 وإجمالي إصابات 5.882.882.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 85451، وإجمالي إصابات 3.564.494.

تلتها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 79208، وإجمالي إصابات 3.592.751.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
09:04 AM

وفيات كورونا تتجاوز 3.2 ملايين على مستوى العالم

الولايات المتحدة والبرازيل والهند أبرز المتضررين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، إلى أكثر من 160 مليون إصابة؛ فيما بلغت الوفيات أكثر من 3.2 ملايين وفاة.

ووفق بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 160.070.288، والوفيات 3.326.678. بحسب "روسيا اليوم".

وتَصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ583647 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 32.813.647.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ428034 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 15.359.397.

وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 254197، وإجمالي إصابات 23.340.938.

وحلت في المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ219595 وإجمالي إصابات 2.371.410.

أما المرتبة الخامسة، فكانت من نصيب بريطانيا بإجمالي وفيات 127901، وإجمالي إصابات 4.457.742.

أما سادسًا فجاءت إيطاليا بإجمالي وفيات 123544، وإجمالي إصابات 4.1131.078.

وفي المرتبة السابعة روسيا بإجمالي وفيات 112410، وإجمالي إصابات 4.849.044.

المرتبة الثامنة أتت فرنسا بإجمالي وفيات 107280 وإجمالي إصابات 5.882.882.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 85451، وإجمالي إصابات 3.564.494.

تلتها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 79208، وإجمالي إصابات 3.592.751.

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