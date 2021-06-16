"الحيدري" يؤكد أن المملكة اتخذت الإجراءات الاستباقية والوقائية لحماية الأشخاص ذوي ‏الإعاقة من كورونا

في كلمة خلال أعمال الدورة الـ14 لمؤتمر الدول ‏الأطراف في اتفاقية ذوي ‏الإعاقة

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري، أن المملكة ‏اتخذت كل الإجراءات الاستباقية والوقائية ‏الممكنة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من جائحة كورونا ‏لضمان سلامتهم أسوة بغيرهم وبدون تمييز على أساس الإعاقة.‏

وأفاد الدكتور الحيدري، في كلمة المملكة، خلال أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الدول ‏الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي ‏الإعاقة، أن المملكة اهتمت بحقوق الأشخاص ذوي ‏الإعاقة في شتى المجالات؛ حيث صاغت نظامًا ‏لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2000م، ووقّعت وصادقت ‏على الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي ‏الإعاقة والبروتوكول الاختياري في عام ‏‏2008م؛ مما يؤكد اهتمام المملكة بتعزيز تلك الحقوق وفقًا للمعايير الدولية لحقوق ‏الإنسان، وبما ‏يتفق مع المنظومة الوطنية.‏

وأشار الدكتور الحيدري، إلى أنه تنفيذًا للاتفاقية، تُشارك المملكة في أعمال المؤتمر وتقوم ‏بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص المرشحين لعضوية لجنة الأمم المتحدة الخاصة ‏بتنفيذ الاتفاقية في ‏المملكة وبما يتوافق مع تشريعات المملكة المحلية. ‏

ولفت الانتباه، إلى أن من ضمن جهود المملكة أن قمنا بتحديث نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ‏في ‏المملكة ليتوافق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ مشيرًا إلى أن المملكة تعمل مع قطاع ‏الشؤون الاجتماعية ‏إقليميًّا ومع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) للتعامل مع ‏تَبِعات جائحة كورونا وإعداد خارطة طريق عربية ‏لدعم حقوقهم في إطار مواجهة الأوبئة والأزمات‎.‎

وجدد الدكتور الحيدري، في ختام الكلمة، التأكيد على أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم ‏الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ماضية في جهودها ‏لتعزيز وحماية حقوق ‏الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن لهم العيش الكريم.‏