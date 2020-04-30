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الشورى.. لجنتا الشؤون الأمنية والحج تواصلان اجتماعاتهما عن بُعد

استعرضتا عددًا من الموضوعات المحالة لهما وتقع ضمن اختصاصاتهما

عقدت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى، اجتماعًا عن بُعد، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي العسيري.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المحالة لها، وتقع ضمن اختصاصاتها، كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة.

كما عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس اجتماعًا عن بُعد، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات؛ وذلك تمهيدًا لرفع تقاريرها بشأنها للمجلس لإدراجها على جدول أعماله.

الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشورى.. لجنتا الشؤون الأمنية والحج تواصلان اجتماعاتهما عن بُعد
سبق

عقدت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى، اجتماعًا عن بُعد، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي العسيري.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المحالة لها، وتقع ضمن اختصاصاتها، كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة.

كما عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس اجتماعًا عن بُعد، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات؛ وذلك تمهيدًا لرفع تقاريرها بشأنها للمجلس لإدراجها على جدول أعماله.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
02:07 PM

الشورى.. لجنتا الشؤون الأمنية والحج تواصلان اجتماعاتهما عن بُعد

استعرضتا عددًا من الموضوعات المحالة لهما وتقع ضمن اختصاصاتهما

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
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عقدت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى، اجتماعًا عن بُعد، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي العسيري.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المحالة لها، وتقع ضمن اختصاصاتها، كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة.

كما عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس اجتماعًا عن بُعد، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات؛ وذلك تمهيدًا لرفع تقاريرها بشأنها للمجلس لإدراجها على جدول أعماله.

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