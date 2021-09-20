رئيس الهلال لـ"سبق": كياننا كبير مالياً.. وقريباً ستكون للأندية شركات

ثمن لقاء مئات رجال الأعمال بـ"غرفة الرياض" في حفلها السنوي الثلاثين

ثمّن رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، الخطوة الرائعة للغرفة التجارية بالرياض في جمع مئات رجال الأعمال والمسؤولين تحت سقف واحد في حفلها السنوي الذي امتد لثلاثين عاماً مضت، وأثمرت عن تكاتف اقتصادي وتقوية للروابط الأخوية بين التجار والمهتمين ورواد الأعمال الجدد.

وقال "بن نافل" لـ"سبق" في أثناء حضوره في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات: "أشكر غرفة الرياض على دعوتها لنا ككيان نادي الهلال، وإن شاء الله الأندية السعودية قريباً ستكون لها شركات، وتكون أحد منسوبي الغرف التجارية، وتساهم في نهضة اقتصادنا بإذن الله حسب روية 2030 وتوجهات قيادتنا الرشيدة.

وأضاف: "نادي الهلال كيان كبير بقيمته السوقية والمالية، وسيكون أحد منسوبي الغرفة، ويحقق العوائد والمنفعة الاقتصادية، ورحبنا بهذه الدعوة والتقينا بالإخوة لتعزيز وتطوير تنمية العلاقات بالقطاع الرياضي وغرفة الرياض.

وختم: "لدينا شراكات كثيرة مع كثير من الشركات السعودية في كافة القطاعات، وهذه اللقاءات تعزز الحوار بيننا، وإن شاء الله يكون فيها فائدة لنادينا الهلال والشركات الأخرى تحقق العوائد التجارية المرجوة من الرعايات والشراكات مع النادي".