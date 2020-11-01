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"تعليم الأفلاج" يستعرض بالمجلس التعليمي فكرة إنشاء "مركز الخدمات التربوية"

عقدت إدارة تعليم الأفلاج اليوم الأحد، الاجتماع الأول للمجلس التعليمي للعام الدراسي 1442هـ.

واستعرض الاجتماع الذي ترأسه مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة ومساعدوه وأعضاء المجلس من مسؤولي التعليم وقادة المدارس، فكرة إنشاء مركز للخدمات التربوية بأسلوب التعليم عن بُعد.

وتَحَدّث خلال الاجتماع رئيسُ قسم التخطيط والمعلومات شايع الحبشان، عن التعريف بالمركز الذي تتلخص فكرته في إقامة مركز خدمات تربوية بأسلوب التعليم عن بُعد، كما تَطَرّق الحبشان لأهداف المركز والمستهدفين منه من الطلاب المتأخرين دراسيًّا، والراغبين في رفع مستوياتهم التحصيلية من المتفوقين ومتوسطي التحصيل.

وتضمنت فقرات الاجتماع، استعراض مشرف مادة الكيمياء بالإشراف التربوي ياسر الغياثات، منجزات أقسام الشؤون التعليمية في التعليم عن بُعد "الإشرافية والتطويرية والإعلامية"، كما عرضت المعلمة عزة الشهري ورقة عمل قدمت خلالها نبذة عن "نحو تعليم عن بُعد أفضل"، وتعريفه، وتعزيز التعلم عن بُعد، ورفع مستوى التحصيل التعليمي، والتقويم والتقييم، والدعم التقني والمنهج".

واختُتم الاجتماع باستعراض رئيس قسم الأمانة عبدالله آل صقر أهداف المجلس ومهامه، كما طرح عددًا من التوصيات حول ما تم استعراضه في الاجتماع.

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"تعليم الأفلاج" يستعرض بالمجلس التعليمي فكرة إنشاء "مركز الخدمات التربوية"
سبق

عقدت إدارة تعليم الأفلاج اليوم الأحد، الاجتماع الأول للمجلس التعليمي للعام الدراسي 1442هـ.

واستعرض الاجتماع الذي ترأسه مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة ومساعدوه وأعضاء المجلس من مسؤولي التعليم وقادة المدارس، فكرة إنشاء مركز للخدمات التربوية بأسلوب التعليم عن بُعد.

وتَحَدّث خلال الاجتماع رئيسُ قسم التخطيط والمعلومات شايع الحبشان، عن التعريف بالمركز الذي تتلخص فكرته في إقامة مركز خدمات تربوية بأسلوب التعليم عن بُعد، كما تَطَرّق الحبشان لأهداف المركز والمستهدفين منه من الطلاب المتأخرين دراسيًّا، والراغبين في رفع مستوياتهم التحصيلية من المتفوقين ومتوسطي التحصيل.

وتضمنت فقرات الاجتماع، استعراض مشرف مادة الكيمياء بالإشراف التربوي ياسر الغياثات، منجزات أقسام الشؤون التعليمية في التعليم عن بُعد "الإشرافية والتطويرية والإعلامية"، كما عرضت المعلمة عزة الشهري ورقة عمل قدمت خلالها نبذة عن "نحو تعليم عن بُعد أفضل"، وتعريفه، وتعزيز التعلم عن بُعد، ورفع مستوى التحصيل التعليمي، والتقويم والتقييم، والدعم التقني والمنهج".

واختُتم الاجتماع باستعراض رئيس قسم الأمانة عبدالله آل صقر أهداف المجلس ومهامه، كما طرح عددًا من التوصيات حول ما تم استعراضه في الاجتماع.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
12:33 PM

"تعليم الأفلاج" يستعرض بالمجلس التعليمي فكرة إنشاء "مركز الخدمات التربوية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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عقدت إدارة تعليم الأفلاج اليوم الأحد، الاجتماع الأول للمجلس التعليمي للعام الدراسي 1442هـ.

واستعرض الاجتماع الذي ترأسه مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة ومساعدوه وأعضاء المجلس من مسؤولي التعليم وقادة المدارس، فكرة إنشاء مركز للخدمات التربوية بأسلوب التعليم عن بُعد.

وتَحَدّث خلال الاجتماع رئيسُ قسم التخطيط والمعلومات شايع الحبشان، عن التعريف بالمركز الذي تتلخص فكرته في إقامة مركز خدمات تربوية بأسلوب التعليم عن بُعد، كما تَطَرّق الحبشان لأهداف المركز والمستهدفين منه من الطلاب المتأخرين دراسيًّا، والراغبين في رفع مستوياتهم التحصيلية من المتفوقين ومتوسطي التحصيل.

وتضمنت فقرات الاجتماع، استعراض مشرف مادة الكيمياء بالإشراف التربوي ياسر الغياثات، منجزات أقسام الشؤون التعليمية في التعليم عن بُعد "الإشرافية والتطويرية والإعلامية"، كما عرضت المعلمة عزة الشهري ورقة عمل قدمت خلالها نبذة عن "نحو تعليم عن بُعد أفضل"، وتعريفه، وتعزيز التعلم عن بُعد، ورفع مستوى التحصيل التعليمي، والتقويم والتقييم، والدعم التقني والمنهج".

واختُتم الاجتماع باستعراض رئيس قسم الأمانة عبدالله آل صقر أهداف المجلس ومهامه، كما طرح عددًا من التوصيات حول ما تم استعراضه في الاجتماع.

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