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صورها مروّعة .. مصادر تكشف سبب حادثة "السيدان" على جسر الملك فهد

وقعت فجر الأربعاء الماضي وباشرها "المرور" .. ارتطمت بشاحنة ونجا قائدها

أكدت مصادر "سبق"، أن سبب الحادث المروّع الذي وقع على جسر الملك فهد باتجاه مملكة البحرين، الانشغال بغير الطريق.

وذكرت المصادر، أن الحادث وقع فجر الأربعاء الماضي بين سيارة سيدان ارتطمت بشاحنة من الخلف، فيما نجا قائد المركبة بقدرة الله من الحادث.

وباشرت إدارة مرور جسر الملك فهد -بحسب المصادر- موقع الحادث فوراً لاتخاذ اللازم في تسهيل حركة العبور للمسافرين، وتمّ نقل المصابين بوساطة الهلال الأحمر السعودي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صوراً مروّعة لحادث جسر الملك فهد، التي تُظهر تحطم المركبة الصغيرة بشكلٍ كبير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صورها مروّعة .. مصادر تكشف سبب حادثة "السيدان" على جسر الملك فهد
سبق

أكدت مصادر "سبق"، أن سبب الحادث المروّع الذي وقع على جسر الملك فهد باتجاه مملكة البحرين، الانشغال بغير الطريق.

وذكرت المصادر، أن الحادث وقع فجر الأربعاء الماضي بين سيارة سيدان ارتطمت بشاحنة من الخلف، فيما نجا قائد المركبة بقدرة الله من الحادث.

وباشرت إدارة مرور جسر الملك فهد -بحسب المصادر- موقع الحادث فوراً لاتخاذ اللازم في تسهيل حركة العبور للمسافرين، وتمّ نقل المصابين بوساطة الهلال الأحمر السعودي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صوراً مروّعة لحادث جسر الملك فهد، التي تُظهر تحطم المركبة الصغيرة بشكلٍ كبير.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
02:11 PM

صورها مروّعة .. مصادر تكشف سبب حادثة "السيدان" على جسر الملك فهد

وقعت فجر الأربعاء الماضي وباشرها "المرور" .. ارتطمت بشاحنة ونجا قائدها

A A A
عبدالله السالم - الدمام
4
5,468

أكدت مصادر "سبق"، أن سبب الحادث المروّع الذي وقع على جسر الملك فهد باتجاه مملكة البحرين، الانشغال بغير الطريق.

وذكرت المصادر، أن الحادث وقع فجر الأربعاء الماضي بين سيارة سيدان ارتطمت بشاحنة من الخلف، فيما نجا قائد المركبة بقدرة الله من الحادث.

وباشرت إدارة مرور جسر الملك فهد -بحسب المصادر- موقع الحادث فوراً لاتخاذ اللازم في تسهيل حركة العبور للمسافرين، وتمّ نقل المصابين بوساطة الهلال الأحمر السعودي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صوراً مروّعة لحادث جسر الملك فهد، التي تُظهر تحطم المركبة الصغيرة بشكلٍ كبير.

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