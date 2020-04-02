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وزير الصحة الكويتي: شفاء حالة واحدة جديدة من كورونا المستجد

ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 81 حالة

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 81 حالةً.

وقال في تصريح له اليوم: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالة من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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وزير الصحة الكويتي: شفاء حالة واحدة جديدة من كورونا المستجد
سبق

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 81 حالةً.

وقال في تصريح له اليوم: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالة من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
09:24 AM

وزير الصحة الكويتي: شفاء حالة واحدة جديدة من كورونا المستجد

ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 81 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 81 حالةً.

وقال في تصريح له اليوم: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالة من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى.

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