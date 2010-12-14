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مستشفى الملك خالد بالمجمعة يجري عملية جراحية نادرة ونوعية

استئصال حصوات وتعويض الحالب بجزء من الأمعاء

نجح الكادر الطبي في مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، بإنهاء معاناة مريض، كان يعاني من حصوات وتهتك في الحالب الأيسر.

ضم الفريق الطبي المشرف على الحالة، متخصصين بقيادة استشاري جراحة المسالك البولية، د. سليمان بن عبدالعزيز المطيري.

ومشاركة استشاري جراحة المسالك البولية، الدكتور ناصر بن منصور البقمي من مدينة الملك عبدالعزيز الصحية بالحرس الوطني، وأخصائي جراحة المسالك البولية، الدكتور عبدالناصر العثمان، وأخصائي الجراحة العامة، الدكتور عبدالمجيد بن خيرالله المطيري.

وتمثل الإجراء الطبي الجراحي، باستئصال حصوات وتعويض الحالب المتهتك والمتليف بجزء من الأمعاء بطول ١٥ سم، حيث كان يعاني من مشاكل والتصاقات وتهتك في الحالب الأيسر نتج عن حصوات وتضيق مع تليف بالحالب وآلام مزمنة لمدة ثلاثة أشهر، بعد أخذ التحاليل والأشعة اللازمة لإجراء هذه العملية والتي تكللت بالنجاح، ولله الحمد، والمريض يتمتع بصحة جيدة وتحت الرعاية الطبية.

من جانبه، ثمن مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة، د. خالد القحطاني، جهود الطاقم الطبي والذي يعد من الكفاءات الطبية المؤهلة في مجال جراحة المسالك البولية، متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية.

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مستشفى الملك خالد بالمجمعة يجري عملية جراحية نادرة ونوعية
سبق

نجح الكادر الطبي في مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، بإنهاء معاناة مريض، كان يعاني من حصوات وتهتك في الحالب الأيسر.

ضم الفريق الطبي المشرف على الحالة، متخصصين بقيادة استشاري جراحة المسالك البولية، د. سليمان بن عبدالعزيز المطيري.

ومشاركة استشاري جراحة المسالك البولية، الدكتور ناصر بن منصور البقمي من مدينة الملك عبدالعزيز الصحية بالحرس الوطني، وأخصائي جراحة المسالك البولية، الدكتور عبدالناصر العثمان، وأخصائي الجراحة العامة، الدكتور عبدالمجيد بن خيرالله المطيري.

وتمثل الإجراء الطبي الجراحي، باستئصال حصوات وتعويض الحالب المتهتك والمتليف بجزء من الأمعاء بطول ١٥ سم، حيث كان يعاني من مشاكل والتصاقات وتهتك في الحالب الأيسر نتج عن حصوات وتضيق مع تليف بالحالب وآلام مزمنة لمدة ثلاثة أشهر، بعد أخذ التحاليل والأشعة اللازمة لإجراء هذه العملية والتي تكللت بالنجاح، ولله الحمد، والمريض يتمتع بصحة جيدة وتحت الرعاية الطبية.

من جانبه، ثمن مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة، د. خالد القحطاني، جهود الطاقم الطبي والذي يعد من الكفاءات الطبية المؤهلة في مجال جراحة المسالك البولية، متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
07:55 PM

مستشفى الملك خالد بالمجمعة يجري عملية جراحية نادرة ونوعية

استئصال حصوات وتعويض الحالب بجزء من الأمعاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح الكادر الطبي في مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، بإنهاء معاناة مريض، كان يعاني من حصوات وتهتك في الحالب الأيسر.

ضم الفريق الطبي المشرف على الحالة، متخصصين بقيادة استشاري جراحة المسالك البولية، د. سليمان بن عبدالعزيز المطيري.

ومشاركة استشاري جراحة المسالك البولية، الدكتور ناصر بن منصور البقمي من مدينة الملك عبدالعزيز الصحية بالحرس الوطني، وأخصائي جراحة المسالك البولية، الدكتور عبدالناصر العثمان، وأخصائي الجراحة العامة، الدكتور عبدالمجيد بن خيرالله المطيري.

وتمثل الإجراء الطبي الجراحي، باستئصال حصوات وتعويض الحالب المتهتك والمتليف بجزء من الأمعاء بطول ١٥ سم، حيث كان يعاني من مشاكل والتصاقات وتهتك في الحالب الأيسر نتج عن حصوات وتضيق مع تليف بالحالب وآلام مزمنة لمدة ثلاثة أشهر، بعد أخذ التحاليل والأشعة اللازمة لإجراء هذه العملية والتي تكللت بالنجاح، ولله الحمد، والمريض يتمتع بصحة جيدة وتحت الرعاية الطبية.

من جانبه، ثمن مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة، د. خالد القحطاني، جهود الطاقم الطبي والذي يعد من الكفاءات الطبية المؤهلة في مجال جراحة المسالك البولية، متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية.

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