أمانة جدة تغلق 64 منشأة خالفت التدابير الوقائية

خلال 1660 جولة رقابية

أغلقت بلديات المحافظات التابعة لأمانة محافظة جدة، 64 منشأة خالفت التدابير الوقائية.

وأوضح وكيل الأمين لبلديات المحافظات محمد بن حسن الزهراني، أنه جرى تكثيف الجولات الميدانية في نطاق 15 بلدية مرتبطة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ورفع مستوى الامتثال في المراكز والمحال التجارية.

وأضاف "الزهراني" أن الحملات الميدانية بلغت 1660 جولة، وأسفرت عن إغلاق 64 منشأة مخالفة الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.