النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد النبوي يبحث آلية استقبال المصلين بالروضة الشريفة

وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وحماية الزوار

بحث المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد النبوي الشريف آلية استقبال المصلين في الروضة الشريفة وتكثيف الجهود والخدمات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا (COVID-19).

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم ؛ بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، ورئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومشاركة عددٍ من مسؤولي الجهات الأمنية والصحية التي ترتبط أعمالها بمنظومة الخدمات المقدمة داخل المسجد النبوي.

وناقش المجلس العديد من الموضوعات المتعلقة بتطبيق جميع الإجراءات والاحترازات التي أوصت بها لجنة متابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس (كورونا) بالمملكة، وتكثيف عمليات الغسيل والتعقيم، ومراعاة المسافات التباعد بين المصلين والزوار، ومنع التجمعات البشرية، وتكثيف التوعية والتثقيف الصحي.

وأشاد المجلس التنسيقي بدور الجهات الحكومية المشاركة، وتقديمها للخدمات وفق الأحداث الحالية.

وأعرب الرئيس العام عن سعادته وشكره بما يقدم من خدمات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الأعمال التي قدمت على أرض الواقع أثبتت كفاءة الجهات الحكومية في كيفية التعامل مع مثل هذه الظروف.

وشدد الشيخ السديس على ضرورة توحيد جميع جهود الجهات الحكومية العاملة داخل المسجد النبوي واستمرار النجاح والتميز والتعاون الذي من خلاله يتم ضبط حوكمة العمل وتقويمه وتحقيق نجاحه وتميزه .

وزارة الحج والعمرة المسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد النبوي يبحث آلية استقبال المصلين بالروضة الشريفة
سبق

بحث المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد النبوي الشريف آلية استقبال المصلين في الروضة الشريفة وتكثيف الجهود والخدمات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا (COVID-19).

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم ؛ بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، ورئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومشاركة عددٍ من مسؤولي الجهات الأمنية والصحية التي ترتبط أعمالها بمنظومة الخدمات المقدمة داخل المسجد النبوي.

وناقش المجلس العديد من الموضوعات المتعلقة بتطبيق جميع الإجراءات والاحترازات التي أوصت بها لجنة متابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس (كورونا) بالمملكة، وتكثيف عمليات الغسيل والتعقيم، ومراعاة المسافات التباعد بين المصلين والزوار، ومنع التجمعات البشرية، وتكثيف التوعية والتثقيف الصحي.

وأشاد المجلس التنسيقي بدور الجهات الحكومية المشاركة، وتقديمها للخدمات وفق الأحداث الحالية.

وأعرب الرئيس العام عن سعادته وشكره بما يقدم من خدمات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الأعمال التي قدمت على أرض الواقع أثبتت كفاءة الجهات الحكومية في كيفية التعامل مع مثل هذه الظروف.

وشدد الشيخ السديس على ضرورة توحيد جميع جهود الجهات الحكومية العاملة داخل المسجد النبوي واستمرار النجاح والتميز والتعاون الذي من خلاله يتم ضبط حوكمة العمل وتقويمه وتحقيق نجاحه وتميزه .

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
01:50 AM

المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد النبوي يبحث آلية استقبال المصلين بالروضة الشريفة

وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وحماية الزوار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
0
54

بحث المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد النبوي الشريف آلية استقبال المصلين في الروضة الشريفة وتكثيف الجهود والخدمات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا (COVID-19).

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم ؛ بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، ورئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومشاركة عددٍ من مسؤولي الجهات الأمنية والصحية التي ترتبط أعمالها بمنظومة الخدمات المقدمة داخل المسجد النبوي.

وناقش المجلس العديد من الموضوعات المتعلقة بتطبيق جميع الإجراءات والاحترازات التي أوصت بها لجنة متابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس (كورونا) بالمملكة، وتكثيف عمليات الغسيل والتعقيم، ومراعاة المسافات التباعد بين المصلين والزوار، ومنع التجمعات البشرية، وتكثيف التوعية والتثقيف الصحي.

وأشاد المجلس التنسيقي بدور الجهات الحكومية المشاركة، وتقديمها للخدمات وفق الأحداث الحالية.

وأعرب الرئيس العام عن سعادته وشكره بما يقدم من خدمات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الأعمال التي قدمت على أرض الواقع أثبتت كفاءة الجهات الحكومية في كيفية التعامل مع مثل هذه الظروف.

وشدد الشيخ السديس على ضرورة توحيد جميع جهود الجهات الحكومية العاملة داخل المسجد النبوي واستمرار النجاح والتميز والتعاون الذي من خلاله يتم ضبط حوكمة العمل وتقويمه وتحقيق نجاحه وتميزه .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,943
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,497
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,972
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,433

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة