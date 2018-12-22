بالفيديو.. أول طفل بالمملكة يتلقّى لقاح كورونا لأقرانه: خذوا اللقاح لنعود للمدرسة

قال عبر مقطع بثته "الصحة": تطعمت وأخذت الجرعة الأولى ولم أشعر بألمها

عبّر الطفل رضا العمران، وهو أول طفل في المملكة يتلقّى لقاح فيروس كورونا عن سعادته وفرحته الكبيرة لتلقيه اللقاح.

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، البدء في تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عامًا بلقاح كورونا؛ حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.

وقال "رضا" ببراءة عبر مقطع فيديو بثته وزارة الصحة من خلال حسابها على "تويتر": تطعمت وأخذت الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ولم أشعر بألمها".

ودعا أقرانه للمبادرة للحصول على اللقاح: أريد من جميع الأطفال أن يأخذوا لقاح كورونا؛ كي نعود جميعًا إلى المدرسة، ونكون سعداء".

وقال والد الطفل "رضا": ابني سبق أن أصيب بفيروس كورونا، وخشينا أن يصاب مرة أخرى، فجئنا به لأخذ اللقاح.

وعلّقت الوزارة على مقطع الطفل بالقول: رضا بكل رضا يدعو أصدقاءه لأخذ لقاح كورونا، اللقاح للأطفال حماية، وللوالدين مسؤولية.

‏وكانت الوزارة قد أوضحت أن الأولوية لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس، مشيرةً إلى أنه سيتم إتاحة المواعيد لبقية الفئات قريبًا.