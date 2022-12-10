النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

1500 مستفيد من 8 مبادرات نفذها مستشفى الولادة بالدمام

تقديم استشارات لضمان "الحمل السليم" لأكثر من 86 سيدة

شهدت وحدة الأعمال التطوعية التي دشنتها إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، الثلاثاء الماضي بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع تحت شعار "تطوعي_بصحة"، حضور 1505 أشخاص شاركوا في ثماني مبادرات تطوعية أطلقها المستشفى.

وقدمت استشارات اجتماعية لأكثر من 147 شخصاً، واستفاد 641 شخصاً من مبادرة "صوتك يهمنا"، وتمت توعية 150 شخصاً نحو زواج ناجح وتوعية 207 أشخاص حول صحتك في غذائك ولياقتك، وقدمت فعاليات ترفيهية لأكثر من 96 طفلاً.

وتم تقديم استشارات لضمان "الحمل السليم" لأكثر من 86 سيدة و70 حالة لقسم الأشعة، وزيارة 18 شخصاً عبر الطب المنزلي.

وقالت الإدارة: تمحورت مبادرة "لحظة مرح لطفلك" حول الرعاية للطفل أثناء الفحص حتى يتم إنهاء إجراءات الفحص، وتضمنت الرسم على الوجه، والرسم الحر ، والتشكيل بالمعجون والتلوين إضافة إلى توزيع هدايا رمزية، والتأكيد على أن الطفل في أيدٍ أمينة.

وأضافت: استهدفت المبادرة فئة الأطفال المرافقين للزائرات المستفيدات من العيادة.

وأردفت الإدارة: هدفت مبادرة استشارات اجتماعية إلى تقديم استشارات بما يخص الحياه الزوجية والأطفال والتفاعل مع الآخرين، وتكوين روابط اجتماعية، إضافة إلى توعية المجتمع اجتماعياً وأسريًا للوصول إلى مجتمع أكثر وعيًا وتجاوبًا مع المتغيرات المجتمعية.

وقالت إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام: مبادرة "صوتك يهمنا" تهتم بتطوير الصرح الطبي والاستماع لصوت المريض والموظفين وإبداء الرأي والاطلاع على الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات، حيث استهدفت المبادرة المرضى ومنسوبي المستشفى.

وأضافت: تناولت مبادرة "تغذيتي ولياقتي" تثقيف وتقديم الاستشارات الصحية لكافة الزوار، والتوعية بمشاكل العلاج الطبيعي، وتثقيف الحوامل متضمنه التمرين قبل وبعد الولادة للحفاظ على جسم سليم ورياضي، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي الصحي وأهمية التغذية السليمة، وتقديم استشارات غذائية للحفاظ على صحة الأم وطفلها، وتوعية فئات المجتمع بطريقة الغذاء السليم. 

وأردفت: شهدت المبادرات تنفيذ برنامج الطب المنزلي تحت عنوان "رعايتنا لك تصل إلى منزلك"، حيث نفذت 18 زيارة خلال أربع ساعات للمرضى.

وتابعت: قام على تنفيذ كافة هذه المبادرات فريق طبي متكامل.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
1500 مستفيد من 8 مبادرات نفذها مستشفى الولادة بالدمام
سبق

شهدت وحدة الأعمال التطوعية التي دشنتها إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، الثلاثاء الماضي بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع تحت شعار "تطوعي_بصحة"، حضور 1505 أشخاص شاركوا في ثماني مبادرات تطوعية أطلقها المستشفى.

وقدمت استشارات اجتماعية لأكثر من 147 شخصاً، واستفاد 641 شخصاً من مبادرة "صوتك يهمنا"، وتمت توعية 150 شخصاً نحو زواج ناجح وتوعية 207 أشخاص حول صحتك في غذائك ولياقتك، وقدمت فعاليات ترفيهية لأكثر من 96 طفلاً.

وتم تقديم استشارات لضمان "الحمل السليم" لأكثر من 86 سيدة و70 حالة لقسم الأشعة، وزيارة 18 شخصاً عبر الطب المنزلي.

وقالت الإدارة: تمحورت مبادرة "لحظة مرح لطفلك" حول الرعاية للطفل أثناء الفحص حتى يتم إنهاء إجراءات الفحص، وتضمنت الرسم على الوجه، والرسم الحر ، والتشكيل بالمعجون والتلوين إضافة إلى توزيع هدايا رمزية، والتأكيد على أن الطفل في أيدٍ أمينة.

وأضافت: استهدفت المبادرة فئة الأطفال المرافقين للزائرات المستفيدات من العيادة.

وأردفت الإدارة: هدفت مبادرة استشارات اجتماعية إلى تقديم استشارات بما يخص الحياه الزوجية والأطفال والتفاعل مع الآخرين، وتكوين روابط اجتماعية، إضافة إلى توعية المجتمع اجتماعياً وأسريًا للوصول إلى مجتمع أكثر وعيًا وتجاوبًا مع المتغيرات المجتمعية.

وقالت إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام: مبادرة "صوتك يهمنا" تهتم بتطوير الصرح الطبي والاستماع لصوت المريض والموظفين وإبداء الرأي والاطلاع على الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات، حيث استهدفت المبادرة المرضى ومنسوبي المستشفى.

وأضافت: تناولت مبادرة "تغذيتي ولياقتي" تثقيف وتقديم الاستشارات الصحية لكافة الزوار، والتوعية بمشاكل العلاج الطبيعي، وتثقيف الحوامل متضمنه التمرين قبل وبعد الولادة للحفاظ على جسم سليم ورياضي، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي الصحي وأهمية التغذية السليمة، وتقديم استشارات غذائية للحفاظ على صحة الأم وطفلها، وتوعية فئات المجتمع بطريقة الغذاء السليم. 

وأردفت: شهدت المبادرات تنفيذ برنامج الطب المنزلي تحت عنوان "رعايتنا لك تصل إلى منزلك"، حيث نفذت 18 زيارة خلال أربع ساعات للمرضى.

وتابعت: قام على تنفيذ كافة هذه المبادرات فريق طبي متكامل.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
03:13 PM

1500 مستفيد من 8 مبادرات نفذها مستشفى الولادة بالدمام

تقديم استشارات لضمان "الحمل السليم" لأكثر من 86 سيدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
417

شهدت وحدة الأعمال التطوعية التي دشنتها إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، الثلاثاء الماضي بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع تحت شعار "تطوعي_بصحة"، حضور 1505 أشخاص شاركوا في ثماني مبادرات تطوعية أطلقها المستشفى.

وقدمت استشارات اجتماعية لأكثر من 147 شخصاً، واستفاد 641 شخصاً من مبادرة "صوتك يهمنا"، وتمت توعية 150 شخصاً نحو زواج ناجح وتوعية 207 أشخاص حول صحتك في غذائك ولياقتك، وقدمت فعاليات ترفيهية لأكثر من 96 طفلاً.

وتم تقديم استشارات لضمان "الحمل السليم" لأكثر من 86 سيدة و70 حالة لقسم الأشعة، وزيارة 18 شخصاً عبر الطب المنزلي.

وقالت الإدارة: تمحورت مبادرة "لحظة مرح لطفلك" حول الرعاية للطفل أثناء الفحص حتى يتم إنهاء إجراءات الفحص، وتضمنت الرسم على الوجه، والرسم الحر ، والتشكيل بالمعجون والتلوين إضافة إلى توزيع هدايا رمزية، والتأكيد على أن الطفل في أيدٍ أمينة.

وأضافت: استهدفت المبادرة فئة الأطفال المرافقين للزائرات المستفيدات من العيادة.

وأردفت الإدارة: هدفت مبادرة استشارات اجتماعية إلى تقديم استشارات بما يخص الحياه الزوجية والأطفال والتفاعل مع الآخرين، وتكوين روابط اجتماعية، إضافة إلى توعية المجتمع اجتماعياً وأسريًا للوصول إلى مجتمع أكثر وعيًا وتجاوبًا مع المتغيرات المجتمعية.

وقالت إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام: مبادرة "صوتك يهمنا" تهتم بتطوير الصرح الطبي والاستماع لصوت المريض والموظفين وإبداء الرأي والاطلاع على الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات، حيث استهدفت المبادرة المرضى ومنسوبي المستشفى.

وأضافت: تناولت مبادرة "تغذيتي ولياقتي" تثقيف وتقديم الاستشارات الصحية لكافة الزوار، والتوعية بمشاكل العلاج الطبيعي، وتثقيف الحوامل متضمنه التمرين قبل وبعد الولادة للحفاظ على جسم سليم ورياضي، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي الصحي وأهمية التغذية السليمة، وتقديم استشارات غذائية للحفاظ على صحة الأم وطفلها، وتوعية فئات المجتمع بطريقة الغذاء السليم. 

وأردفت: شهدت المبادرات تنفيذ برنامج الطب المنزلي تحت عنوان "رعايتنا لك تصل إلى منزلك"، حيث نفذت 18 زيارة خلال أربع ساعات للمرضى.

وتابعت: قام على تنفيذ كافة هذه المبادرات فريق طبي متكامل.

شارك برأيك
23
40

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
39,972
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,237
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,654
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
61,818

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني
خيانات قطر وعروبة اليمن

خيانات قطر وعروبة اليمن

صالح السعيد
اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

شريفة سندشموز
أرباحهم 900 %..!!

أرباحهم 900 %..!!

ماجد الحربي
عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
ثلاجـات الموظفين..!!

ثلاجـات الموظفين..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة