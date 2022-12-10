1500 مستفيد من 8 مبادرات نفذها مستشفى الولادة بالدمام

تقديم استشارات لضمان "الحمل السليم" لأكثر من 86 سيدة

شهدت وحدة الأعمال التطوعية التي دشنتها إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، الثلاثاء الماضي بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع تحت شعار "تطوعي_بصحة"، حضور 1505 أشخاص شاركوا في ثماني مبادرات تطوعية أطلقها المستشفى.

وقدمت استشارات اجتماعية لأكثر من 147 شخصاً، واستفاد 641 شخصاً من مبادرة "صوتك يهمنا"، وتمت توعية 150 شخصاً نحو زواج ناجح وتوعية 207 أشخاص حول صحتك في غذائك ولياقتك، وقدمت فعاليات ترفيهية لأكثر من 96 طفلاً.

وتم تقديم استشارات لضمان "الحمل السليم" لأكثر من 86 سيدة و70 حالة لقسم الأشعة، وزيارة 18 شخصاً عبر الطب المنزلي.

وقالت الإدارة: تمحورت مبادرة "لحظة مرح لطفلك" حول الرعاية للطفل أثناء الفحص حتى يتم إنهاء إجراءات الفحص، وتضمنت الرسم على الوجه، والرسم الحر ، والتشكيل بالمعجون والتلوين إضافة إلى توزيع هدايا رمزية، والتأكيد على أن الطفل في أيدٍ أمينة.

وأضافت: استهدفت المبادرة فئة الأطفال المرافقين للزائرات المستفيدات من العيادة.

وأردفت الإدارة: هدفت مبادرة استشارات اجتماعية إلى تقديم استشارات بما يخص الحياه الزوجية والأطفال والتفاعل مع الآخرين، وتكوين روابط اجتماعية، إضافة إلى توعية المجتمع اجتماعياً وأسريًا للوصول إلى مجتمع أكثر وعيًا وتجاوبًا مع المتغيرات المجتمعية.

وقالت إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام: مبادرة "صوتك يهمنا" تهتم بتطوير الصرح الطبي والاستماع لصوت المريض والموظفين وإبداء الرأي والاطلاع على الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات، حيث استهدفت المبادرة المرضى ومنسوبي المستشفى.

وأضافت: تناولت مبادرة "تغذيتي ولياقتي" تثقيف وتقديم الاستشارات الصحية لكافة الزوار، والتوعية بمشاكل العلاج الطبيعي، وتثقيف الحوامل متضمنه التمرين قبل وبعد الولادة للحفاظ على جسم سليم ورياضي، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي الصحي وأهمية التغذية السليمة، وتقديم استشارات غذائية للحفاظ على صحة الأم وطفلها، وتوعية فئات المجتمع بطريقة الغذاء السليم.

وأردفت: شهدت المبادرات تنفيذ برنامج الطب المنزلي تحت عنوان "رعايتنا لك تصل إلى منزلك"، حيث نفذت 18 زيارة خلال أربع ساعات للمرضى.

وتابعت: قام على تنفيذ كافة هذه المبادرات فريق طبي متكامل.