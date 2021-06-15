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"الصحة": كورونا يزداد في التجمعات وسجلنا ١٦ وفاة جديدة خلال ٢٤ ساعة

دعت الجميع إلى الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة والتقيد بالتدابير الوقائية

أكدت وزارة الصحة أن عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات، ناصحة الجميع بأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1269) حالة مؤكدة وتعافي (1014) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10314) منها (1569) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (468175) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (450255) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (16) حالة وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7606) حالات، يرحمهم الله جميعاً.

إلى هذا نصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": كورونا يزداد في التجمعات وسجلنا ١٦ وفاة جديدة خلال ٢٤ ساعة
سبق

أكدت وزارة الصحة أن عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات، ناصحة الجميع بأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1269) حالة مؤكدة وتعافي (1014) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10314) منها (1569) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (468175) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (450255) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (16) حالة وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7606) حالات، يرحمهم الله جميعاً.

إلى هذا نصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
04:02 PM

"الصحة": كورونا يزداد في التجمعات وسجلنا ١٦ وفاة جديدة خلال ٢٤ ساعة

دعت الجميع إلى الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة والتقيد بالتدابير الوقائية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,989

أكدت وزارة الصحة أن عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات، ناصحة الجميع بأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1269) حالة مؤكدة وتعافي (1014) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10314) منها (1569) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (468175) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (450255) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (16) حالة وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7606) حالات، يرحمهم الله جميعاً.

إلى هذا نصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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