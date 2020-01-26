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لليوم الثاني.. "تعليم القصيم" تؤخِّر الحصة الأولى بسبب موجات البرد

إلى الـ8:30.. وبعد مطالب نقلتها "سبق"

لليوم الثاني على التوالي أجّلت إدارة تعليم القصيم وفروعها بكل المحافظات توقيت الحصة الأولى إلى الساعة الـ8:30، مع استمرار توقيت الخروج عند الظهيرة؛ وذلك لما تعيشه المنطقة من أجواء باردة الأسبوع الحالي، الذي وصفه خبراء الطقس بأنه الأسبوع الأبرد خلال الموسم الحالي.

وكانت "سبق" قد نقلت مطالب الأهالي يوم أمس، وتفاعلت إدارات التعليم بعدها مباشرة، ورأت تأخير الحصة الأولى حتى تستقر الأجواء.

القصيم وزارة التعليم إدارة تعليم القصيم تأخير الحصة الأولى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لليوم الثاني.. "تعليم القصيم" تؤخِّر الحصة الأولى بسبب موجات البرد
سبق

لليوم الثاني على التوالي أجّلت إدارة تعليم القصيم وفروعها بكل المحافظات توقيت الحصة الأولى إلى الساعة الـ8:30، مع استمرار توقيت الخروج عند الظهيرة؛ وذلك لما تعيشه المنطقة من أجواء باردة الأسبوع الحالي، الذي وصفه خبراء الطقس بأنه الأسبوع الأبرد خلال الموسم الحالي.

وكانت "سبق" قد نقلت مطالب الأهالي يوم أمس، وتفاعلت إدارات التعليم بعدها مباشرة، ورأت تأخير الحصة الأولى حتى تستقر الأجواء.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
09:46 PM

لليوم الثاني.. "تعليم القصيم" تؤخِّر الحصة الأولى بسبب موجات البرد

إلى الـ8:30.. وبعد مطالب نقلتها "سبق"

A A A
بدر العتيبي - القصيم
0
1,109

لليوم الثاني على التوالي أجّلت إدارة تعليم القصيم وفروعها بكل المحافظات توقيت الحصة الأولى إلى الساعة الـ8:30، مع استمرار توقيت الخروج عند الظهيرة؛ وذلك لما تعيشه المنطقة من أجواء باردة الأسبوع الحالي، الذي وصفه خبراء الطقس بأنه الأسبوع الأبرد خلال الموسم الحالي.

وكانت "سبق" قد نقلت مطالب الأهالي يوم أمس، وتفاعلت إدارات التعليم بعدها مباشرة، ورأت تأخير الحصة الأولى حتى تستقر الأجواء.

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