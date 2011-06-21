خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلبيني

تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية، من الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلّم الرسالة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، رئيس المراسم الرئاسية ومساعد الرئيس للشؤون الخارجية بجمهورية الفلبين روبرت أريك، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.