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"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 19 أبريل 2020، عن تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس السبت .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 9362 حالة حتى الآن.

وقال متحدث الصحة : تم تسجيل ٥ وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى ٩٧ حالة و تسجيل ٦٩ حالة تعافي ولله الحمد، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى ١٣٩٨ حالة.

وأوضح العبد العالي أن إجمالي الحالات في المملكة ٩٣٦٢ حالة، بينها ٧٨٦٧ حالة نشطة، منها ٩٣ حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة والحالات الـ ١٠٨٨ الجديدة، موزعة بنسبة ١٧٪ عند السعوديين و ٨٣٪ لغير السعوديين.

وكشف متحدث الصحة أنه من بين حالات اليوم ٨٩٢ حالة من نتائج المسح النشط وشكلت ٨٢٪ من الحالات المعلنة.

الحالات الـ 1088 المصابة بحسب المدن :
مكة المكرمة 251
جدة 210
الدمام 194
المدينة المنورة 177
الهفوف 123
الرياض 85
الزلفي 9
الطائف 7
ينبع 6
الظهران 4
حائل 4
رأس تنورة 3
عنيزة 3
الجبيل 3
تبوك 2
رابغ 2
الباحة 1
محايل عسير 1
الخرج 1
العيص 1
بيش 1

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 19 أبريل 2020، عن تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس السبت .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 9362 حالة حتى الآن.

وقال متحدث الصحة : تم تسجيل ٥ وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى ٩٧ حالة و تسجيل ٦٩ حالة تعافي ولله الحمد، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى ١٣٩٨ حالة.

وأوضح العبد العالي أن إجمالي الحالات في المملكة ٩٣٦٢ حالة، بينها ٧٨٦٧ حالة نشطة، منها ٩٣ حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة والحالات الـ ١٠٨٨ الجديدة، موزعة بنسبة ١٧٪ عند السعوديين و ٨٣٪ لغير السعوديين.

وكشف متحدث الصحة أنه من بين حالات اليوم ٨٩٢ حالة من نتائج المسح النشط وشكلت ٨٢٪ من الحالات المعلنة.

الحالات الـ 1088 المصابة بحسب المدن :
مكة المكرمة 251
جدة 210
الدمام 194
المدينة المنورة 177
الهفوف 123
الرياض 85
الزلفي 9
الطائف 7
ينبع 6
الظهران 4
حائل 4
رأس تنورة 3
عنيزة 3
الجبيل 3
تبوك 2
رابغ 2
الباحة 1
محايل عسير 1
الخرج 1
العيص 1
بيش 1

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
03:37 PM
اخر تعديل
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
05:13 PM

"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
59
85,329

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 19 أبريل 2020، عن تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس السبت .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 9362 حالة حتى الآن.

وقال متحدث الصحة : تم تسجيل ٥ وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى ٩٧ حالة و تسجيل ٦٩ حالة تعافي ولله الحمد، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى ١٣٩٨ حالة.

وأوضح العبد العالي أن إجمالي الحالات في المملكة ٩٣٦٢ حالة، بينها ٧٨٦٧ حالة نشطة، منها ٩٣ حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة والحالات الـ ١٠٨٨ الجديدة، موزعة بنسبة ١٧٪ عند السعوديين و ٨٣٪ لغير السعوديين.

وكشف متحدث الصحة أنه من بين حالات اليوم ٨٩٢ حالة من نتائج المسح النشط وشكلت ٨٢٪ من الحالات المعلنة.

الحالات الـ 1088 المصابة بحسب المدن :
مكة المكرمة 251
جدة 210
الدمام 194
المدينة المنورة 177
الهفوف 123
الرياض 85
الزلفي 9
الطائف 7
ينبع 6
الظهران 4
حائل 4
رأس تنورة 3
عنيزة 3
الجبيل 3
تبوك 2
رابغ 2
الباحة 1
محايل عسير 1
الخرج 1
العيص 1
بيش 1

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