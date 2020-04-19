"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 19 أبريل 2020، عن تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس السبت .

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 9362 حالة حتى الآن.



وقال متحدث الصحة : تم تسجيل ٥ وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى ٩٧ حالة و تسجيل ٦٩ حالة تعافي ولله الحمد، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى ١٣٩٨ حالة.



وأوضح العبد العالي أن إجمالي الحالات في المملكة ٩٣٦٢ حالة، بينها ٧٨٦٧ حالة نشطة، منها ٩٣ حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة والحالات الـ ١٠٨٨ الجديدة، موزعة بنسبة ١٧٪ عند السعوديين و ٨٣٪ لغير السعوديين.



وكشف متحدث الصحة أنه من بين حالات اليوم ٨٩٢ حالة من نتائج المسح النشط وشكلت ٨٢٪ من الحالات المعلنة.



الحالات الـ 1088 المصابة بحسب المدن :

مكة المكرمة 251

جدة 210

الدمام 194

المدينة المنورة 177

الهفوف 123

الرياض 85

الزلفي 9

الطائف 7

ينبع 6

الظهران 4

حائل 4

رأس تنورة 3

عنيزة 3

الجبيل 3

تبوك 2

رابغ 2

الباحة 1

محايل عسير 1

الخرج 1

العيص 1

بيش 1