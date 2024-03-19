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رئيس القيادة والتحكم بـ"صحة نجران" يقف على الإجراءات الاحترازية بشرورة

تفعيل الفرز البصري في جميع المنشآت الصحية ورفع جاهزية غرف العزل

وقف نائب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران رئيس مركز القيادة والتحكم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن هميم، أمس، على نقاط الفرز البصري على مداخل محافظة شرورة، التي بدأ العمل فيها ضمن الإجراءات الاحترازية التي تُطَبّقها "صحة نجران" للاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة، وتحويل الحالات المشتبهة للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأدلة الإرشادية للتعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد.

وكثّفت "صحة نجران" إجراءاتها الاحترازية من خلال تفعيل الفرز البصري في جميع المنشآت الصحية، ورفع جاهزية غرف العزل، وإدارة أسرّة المرضى والتجهيزات اللازمة لها، إضافة إلى توفير المستلزمات الطبية والملابس الواقعية الشخصية ومواد التعقيم والتطهير.

كما قامت "الصحة" بتنفيذ مجموعة من برامج التدريب على رأس العمل للممارسين الصحيين؛ لرفع كفاءة وجودة التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبهة، ومنح رخص شهادات المهارات الأساسية لمكافحة العدوى، وتقديم حملات توعية صحية متنوعة تستهدف جميع أفراد المجتمع.

الشؤون الصحية بمنطقة نجران نقاط الفرز البصري محافظة شرورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس القيادة والتحكم بـ"صحة نجران" يقف على الإجراءات الاحترازية بشرورة
سبق

وقف نائب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران رئيس مركز القيادة والتحكم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن هميم، أمس، على نقاط الفرز البصري على مداخل محافظة شرورة، التي بدأ العمل فيها ضمن الإجراءات الاحترازية التي تُطَبّقها "صحة نجران" للاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة، وتحويل الحالات المشتبهة للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأدلة الإرشادية للتعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد.

وكثّفت "صحة نجران" إجراءاتها الاحترازية من خلال تفعيل الفرز البصري في جميع المنشآت الصحية، ورفع جاهزية غرف العزل، وإدارة أسرّة المرضى والتجهيزات اللازمة لها، إضافة إلى توفير المستلزمات الطبية والملابس الواقعية الشخصية ومواد التعقيم والتطهير.

كما قامت "الصحة" بتنفيذ مجموعة من برامج التدريب على رأس العمل للممارسين الصحيين؛ لرفع كفاءة وجودة التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبهة، ومنح رخص شهادات المهارات الأساسية لمكافحة العدوى، وتقديم حملات توعية صحية متنوعة تستهدف جميع أفراد المجتمع.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
10:15 AM

رئيس القيادة والتحكم بـ"صحة نجران" يقف على الإجراءات الاحترازية بشرورة

تفعيل الفرز البصري في جميع المنشآت الصحية ورفع جاهزية غرف العزل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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وقف نائب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران رئيس مركز القيادة والتحكم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن هميم، أمس، على نقاط الفرز البصري على مداخل محافظة شرورة، التي بدأ العمل فيها ضمن الإجراءات الاحترازية التي تُطَبّقها "صحة نجران" للاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة، وتحويل الحالات المشتبهة للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأدلة الإرشادية للتعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد.

وكثّفت "صحة نجران" إجراءاتها الاحترازية من خلال تفعيل الفرز البصري في جميع المنشآت الصحية، ورفع جاهزية غرف العزل، وإدارة أسرّة المرضى والتجهيزات اللازمة لها، إضافة إلى توفير المستلزمات الطبية والملابس الواقعية الشخصية ومواد التعقيم والتطهير.

كما قامت "الصحة" بتنفيذ مجموعة من برامج التدريب على رأس العمل للممارسين الصحيين؛ لرفع كفاءة وجودة التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبهة، ومنح رخص شهادات المهارات الأساسية لمكافحة العدوى، وتقديم حملات توعية صحية متنوعة تستهدف جميع أفراد المجتمع.

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