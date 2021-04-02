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"ابن مبارك": استهداف المنشآت الحيوية للطاقة في المملكة يزعزع أمن واستقرار المنطقة والعالم

دعا إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الحوثي للرضوخ لدعوات السلام

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك؛ إن الأعمال الإرهابية التي تمارسها الميليشيا الحوثية بشكل ممنهج ضد ممرات الملاحة الدولية والمنشآت الحيوية للطاقة في المملكة العربية السعودية تعد تهديداً خطيراً ومزعزعاً لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

ودعا الوزير اليمني، المجتمع الدولي، إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الحوثي ومن ورائها النظام الإيراني لوقف التصعيد العسكري والرضوخ لدعوات السلام، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأشار في الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي - الياباني، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى أن التصعيد العسكري للمتمردين الحوثيين، وارتفاع وتيرة اعتداءاتهم على المناطق المدنية في اليمن والمملكة يأتيان رداً على استجابة الحكومة اليمنية لدعوات المجتمع الدولي لوقف الحرب وإحلال السلام التي كان آخرها مبادرة المملكة لإنهاء الحرب.


كما دعا المسؤول اليمني، الحكومة اليابانية للضغط على الانقلابيين الحوثيين والنظام الإيراني الداعم الرئيس لتلك الميليشيات الإرهابية للتعامل بإيجابية مع الدعوات الدولية المنادية للسلام.

وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ابن مبارك": استهداف المنشآت الحيوية للطاقة في المملكة يزعزع أمن واستقرار المنطقة والعالم
سبق

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك؛ إن الأعمال الإرهابية التي تمارسها الميليشيا الحوثية بشكل ممنهج ضد ممرات الملاحة الدولية والمنشآت الحيوية للطاقة في المملكة العربية السعودية تعد تهديداً خطيراً ومزعزعاً لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

ودعا الوزير اليمني، المجتمع الدولي، إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الحوثي ومن ورائها النظام الإيراني لوقف التصعيد العسكري والرضوخ لدعوات السلام، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأشار في الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي - الياباني، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى أن التصعيد العسكري للمتمردين الحوثيين، وارتفاع وتيرة اعتداءاتهم على المناطق المدنية في اليمن والمملكة يأتيان رداً على استجابة الحكومة اليمنية لدعوات المجتمع الدولي لوقف الحرب وإحلال السلام التي كان آخرها مبادرة المملكة لإنهاء الحرب.


كما دعا المسؤول اليمني، الحكومة اليابانية للضغط على الانقلابيين الحوثيين والنظام الإيراني الداعم الرئيس لتلك الميليشيات الإرهابية للتعامل بإيجابية مع الدعوات الدولية المنادية للسلام.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
01:41 PM

"ابن مبارك": استهداف المنشآت الحيوية للطاقة في المملكة يزعزع أمن واستقرار المنطقة والعالم

دعا إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الحوثي للرضوخ لدعوات السلام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك؛ إن الأعمال الإرهابية التي تمارسها الميليشيا الحوثية بشكل ممنهج ضد ممرات الملاحة الدولية والمنشآت الحيوية للطاقة في المملكة العربية السعودية تعد تهديداً خطيراً ومزعزعاً لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

ودعا الوزير اليمني، المجتمع الدولي، إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الحوثي ومن ورائها النظام الإيراني لوقف التصعيد العسكري والرضوخ لدعوات السلام، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأشار في الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي - الياباني، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى أن التصعيد العسكري للمتمردين الحوثيين، وارتفاع وتيرة اعتداءاتهم على المناطق المدنية في اليمن والمملكة يأتيان رداً على استجابة الحكومة اليمنية لدعوات المجتمع الدولي لوقف الحرب وإحلال السلام التي كان آخرها مبادرة المملكة لإنهاء الحرب.


كما دعا المسؤول اليمني، الحكومة اليابانية للضغط على الانقلابيين الحوثيين والنظام الإيراني الداعم الرئيس لتلك الميليشيات الإرهابية للتعامل بإيجابية مع الدعوات الدولية المنادية للسلام.

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