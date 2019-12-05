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وزير الصحة يشارك في حملة تطوعي صحة 3

دشن المركز الوطني للتطوع الصحي

أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على أهمية التطوع الصحي؛ حيث يعد الامتداد للمجتمع الحيوي الذي تعمل عليه رؤية المملكة الطموحة2030 .

ودعا "الربيعة" كافة المنتسبين للقطاع الصحي للحرص على المشاركة في الأعمال الصحية التطوعية؛ خدمةً للمرضى وتخفيفاً من معاناتهم .

وأبان خلال مشاركته اليوم، في انطلاق فعاليات حملة تطوعي صحة ٣ بالرياض: "أننا نلتقي مجدداً في تطوعي صحة الثالث، ولكن بروح أكثر طموحًا، ورغبة أكثر إصراراً على المضي قدًما في تفعيل التطوع وتوسيع نطاقه، فهو يعد ذراعًا فاعلة في خدمة الوطن والمجتمع، ورفع مستوى تأثيره ومشاركته".

ولفت إلى ما تحقق من منجزات خلال تطوعي صحة 2، والذي حظي بمشاركة 40 ألف متطوع، عبر أكثر من أربعة آلاف مبادرة مختلفة ومتنوعة، نفذتها أكثر من 700 منشأة صحية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز ليس نهاية الحلم والرغبة، حيث نسعى دوماً ومن خلال وطننا الطموح أن نوسع من جودة التطوع من خلال مأسسته، ونزيد من فاعليته من خلال توسيع الابتكار والتنوع والتجديد فيه .

ودشن "الربيعة" خلال الملتقى المركز الوطني للتطوع الصحي، كما كرم المتطوعين الفائزين بجائزة وزير الصحة للتطوع الصحي في نسختها الأولى للعام ٢٠١٩.

وتضمن الملتقى أوراق عمل قدّمها خبراء محلّيون ودوليون، واستعرض تجارب رائدة في التطوع الصحي، ومن أبرزها: تجربة البرنامج التطوعي في الحج، وحملة تطوعي صحة، بالإضافة إلى تجربة التطوع في قوافل الكوثر الصحية. كما تم إقامة معرض للجهات الصحية الحكومية لعرض الجهود التطوعية فيه.

وزير الصحة التطوع الصحي حملة تطوعي صحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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وزير الصحة يشارك في حملة تطوعي صحة 3
سبق

أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على أهمية التطوع الصحي؛ حيث يعد الامتداد للمجتمع الحيوي الذي تعمل عليه رؤية المملكة الطموحة2030 .

ودعا "الربيعة" كافة المنتسبين للقطاع الصحي للحرص على المشاركة في الأعمال الصحية التطوعية؛ خدمةً للمرضى وتخفيفاً من معاناتهم .

وأبان خلال مشاركته اليوم، في انطلاق فعاليات حملة تطوعي صحة ٣ بالرياض: "أننا نلتقي مجدداً في تطوعي صحة الثالث، ولكن بروح أكثر طموحًا، ورغبة أكثر إصراراً على المضي قدًما في تفعيل التطوع وتوسيع نطاقه، فهو يعد ذراعًا فاعلة في خدمة الوطن والمجتمع، ورفع مستوى تأثيره ومشاركته".

ولفت إلى ما تحقق من منجزات خلال تطوعي صحة 2، والذي حظي بمشاركة 40 ألف متطوع، عبر أكثر من أربعة آلاف مبادرة مختلفة ومتنوعة، نفذتها أكثر من 700 منشأة صحية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز ليس نهاية الحلم والرغبة، حيث نسعى دوماً ومن خلال وطننا الطموح أن نوسع من جودة التطوع من خلال مأسسته، ونزيد من فاعليته من خلال توسيع الابتكار والتنوع والتجديد فيه .

ودشن "الربيعة" خلال الملتقى المركز الوطني للتطوع الصحي، كما كرم المتطوعين الفائزين بجائزة وزير الصحة للتطوع الصحي في نسختها الأولى للعام ٢٠١٩.

وتضمن الملتقى أوراق عمل قدّمها خبراء محلّيون ودوليون، واستعرض تجارب رائدة في التطوع الصحي، ومن أبرزها: تجربة البرنامج التطوعي في الحج، وحملة تطوعي صحة، بالإضافة إلى تجربة التطوع في قوافل الكوثر الصحية. كما تم إقامة معرض للجهات الصحية الحكومية لعرض الجهود التطوعية فيه.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
03:05 PM

وزير الصحة يشارك في حملة تطوعي صحة 3

دشن المركز الوطني للتطوع الصحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على أهمية التطوع الصحي؛ حيث يعد الامتداد للمجتمع الحيوي الذي تعمل عليه رؤية المملكة الطموحة2030 .

ودعا "الربيعة" كافة المنتسبين للقطاع الصحي للحرص على المشاركة في الأعمال الصحية التطوعية؛ خدمةً للمرضى وتخفيفاً من معاناتهم .

وأبان خلال مشاركته اليوم، في انطلاق فعاليات حملة تطوعي صحة ٣ بالرياض: "أننا نلتقي مجدداً في تطوعي صحة الثالث، ولكن بروح أكثر طموحًا، ورغبة أكثر إصراراً على المضي قدًما في تفعيل التطوع وتوسيع نطاقه، فهو يعد ذراعًا فاعلة في خدمة الوطن والمجتمع، ورفع مستوى تأثيره ومشاركته".

ولفت إلى ما تحقق من منجزات خلال تطوعي صحة 2، والذي حظي بمشاركة 40 ألف متطوع، عبر أكثر من أربعة آلاف مبادرة مختلفة ومتنوعة، نفذتها أكثر من 700 منشأة صحية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز ليس نهاية الحلم والرغبة، حيث نسعى دوماً ومن خلال وطننا الطموح أن نوسع من جودة التطوع من خلال مأسسته، ونزيد من فاعليته من خلال توسيع الابتكار والتنوع والتجديد فيه .

ودشن "الربيعة" خلال الملتقى المركز الوطني للتطوع الصحي، كما كرم المتطوعين الفائزين بجائزة وزير الصحة للتطوع الصحي في نسختها الأولى للعام ٢٠١٩.

وتضمن الملتقى أوراق عمل قدّمها خبراء محلّيون ودوليون، واستعرض تجارب رائدة في التطوع الصحي، ومن أبرزها: تجربة البرنامج التطوعي في الحج، وحملة تطوعي صحة، بالإضافة إلى تجربة التطوع في قوافل الكوثر الصحية. كما تم إقامة معرض للجهات الصحية الحكومية لعرض الجهود التطوعية فيه.

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