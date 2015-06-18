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"وسائل الكشف المبكر عن سرطان القولون" في معرض وتدريب بشقراء

بإشراف طاقم طبي من الوزارة .. و"العطني" يبيّن: لرفع الكفاءة وتنفيذ الحملة

افتتح مدير مستشفى شقراء العام الأخصائي ياسر العطني؛ ورشة تدريبية للكشف المبكر عن سرطان القولون؛ وذلك تمهيداً لتفعيل حملة الكشف المبكر على سرطان القولون بمحافظة شقراء.

وتخلل الورشة معرض توعوي وتدريب للكادر الطبي بالمستشفى وقطاع المراكز الصحية من قِبل طاقم طبي من وزارة الصحة بإشراف وتنفيذ من إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بمنطقه الرياض.

وألقت الدكتورة فاتن الطحان؛ محاضرة عن الكشف المبكر لسرطان القولون، بيّنت خلالها أهم وسائل الكشف عن المرض، وفوائد الكشف المبكر للمريض والكادر الطبي، على حد سواء.

من جهته، بيّن مدير مستشفى شقراء الأخصائي ياسر العطني؛ أن الهدف من إقامة الورشة هو التهيئة لتنفيذ حملة عن الكشف المبكر عن سرطان القولون، ورفع كفاءة الطاقم الطبي في المستشفى، إضافة إلى الحرص على اكتشاف الأمراض الخطيرة في مراحلها المبكرة في المنطقة من أجل المساهمة في الحد من خطورتها ومضاعفاتها.

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"وسائل الكشف المبكر عن سرطان القولون" في معرض وتدريب بشقراء
سبق

افتتح مدير مستشفى شقراء العام الأخصائي ياسر العطني؛ ورشة تدريبية للكشف المبكر عن سرطان القولون؛ وذلك تمهيداً لتفعيل حملة الكشف المبكر على سرطان القولون بمحافظة شقراء.

وتخلل الورشة معرض توعوي وتدريب للكادر الطبي بالمستشفى وقطاع المراكز الصحية من قِبل طاقم طبي من وزارة الصحة بإشراف وتنفيذ من إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بمنطقه الرياض.

وألقت الدكتورة فاتن الطحان؛ محاضرة عن الكشف المبكر لسرطان القولون، بيّنت خلالها أهم وسائل الكشف عن المرض، وفوائد الكشف المبكر للمريض والكادر الطبي، على حد سواء.

من جهته، بيّن مدير مستشفى شقراء الأخصائي ياسر العطني؛ أن الهدف من إقامة الورشة هو التهيئة لتنفيذ حملة عن الكشف المبكر عن سرطان القولون، ورفع كفاءة الطاقم الطبي في المستشفى، إضافة إلى الحرص على اكتشاف الأمراض الخطيرة في مراحلها المبكرة في المنطقة من أجل المساهمة في الحد من خطورتها ومضاعفاتها.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
01:58 PM

"وسائل الكشف المبكر عن سرطان القولون" في معرض وتدريب بشقراء

بإشراف طاقم طبي من الوزارة .. و"العطني" يبيّن: لرفع الكفاءة وتنفيذ الحملة

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فلاح الجوفان - شقراء
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افتتح مدير مستشفى شقراء العام الأخصائي ياسر العطني؛ ورشة تدريبية للكشف المبكر عن سرطان القولون؛ وذلك تمهيداً لتفعيل حملة الكشف المبكر على سرطان القولون بمحافظة شقراء.

وتخلل الورشة معرض توعوي وتدريب للكادر الطبي بالمستشفى وقطاع المراكز الصحية من قِبل طاقم طبي من وزارة الصحة بإشراف وتنفيذ من إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بمنطقه الرياض.

وألقت الدكتورة فاتن الطحان؛ محاضرة عن الكشف المبكر لسرطان القولون، بيّنت خلالها أهم وسائل الكشف عن المرض، وفوائد الكشف المبكر للمريض والكادر الطبي، على حد سواء.

من جهته، بيّن مدير مستشفى شقراء الأخصائي ياسر العطني؛ أن الهدف من إقامة الورشة هو التهيئة لتنفيذ حملة عن الكشف المبكر عن سرطان القولون، ورفع كفاءة الطاقم الطبي في المستشفى، إضافة إلى الحرص على اكتشاف الأمراض الخطيرة في مراحلها المبكرة في المنطقة من أجل المساهمة في الحد من خطورتها ومضاعفاتها.

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