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"العمل" والجامعة العربية المفتوحة يستعرضان أهمية المسؤولية الاجتماعية

ضمن ورشة "المسار الأكاديمي والمهني وآلية التنفيذ والاعتماد ومصادر التمويل"

نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة اليوم في مقر الجامعة بالرياض ورشة عمل المسؤولية الاجتماعية بعنوان"المسار الأكاديمي والمهني للمسؤولية الاجتماعية وآلية التنفيذ والاعتماد ومصادر التمويل" .

وتهدف الورشة لإعداد تصور مقترح لمنهجية تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجال المسؤولية الاجتماعية كما وتقسمت الورشة إلى أربع مجموعات.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية فيصل بن رجاء اليوسف أن هذه الورشة تأتي لتقديم الحلول لمبررات الحاجة إلى الممارسين والمختصين في مجال المسؤولية الاجتماعية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية في ضوء الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 .

وأضاف اليوسف أن الورشة تناولت الشروط المطلوب توفرها لدى الممارسين والمختصين في مجال المسؤولية الاجتماعية ومعرفة مجالات العمل المتاحة في سوق العمل للممارسين والمختصين في هذا الشأن وإيجاد آلية ملائمة للتسويق للكوادر البشرية المتخصصة في مجال المسؤولية الاجتماعية في جميع قطاعات الأعمال .

إلى هذا استعرضت الورشة العديد من محاور المناقشة ودور البرامج الأكاديمية في المسؤولية الاجتماعية، حيث شهدت ورشة العمل حضور العديد من الشخصيات البارزة والمهتمين في هذا الاختصاص وقدمت فرق ورش العمل تقريرًا ختاميًا يتبين من خلاله مخرجات هذه الورشة .

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"العمل" والجامعة العربية المفتوحة يستعرضان أهمية المسؤولية الاجتماعية
سبق

نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة اليوم في مقر الجامعة بالرياض ورشة عمل المسؤولية الاجتماعية بعنوان"المسار الأكاديمي والمهني للمسؤولية الاجتماعية وآلية التنفيذ والاعتماد ومصادر التمويل" .

وتهدف الورشة لإعداد تصور مقترح لمنهجية تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجال المسؤولية الاجتماعية كما وتقسمت الورشة إلى أربع مجموعات.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية فيصل بن رجاء اليوسف أن هذه الورشة تأتي لتقديم الحلول لمبررات الحاجة إلى الممارسين والمختصين في مجال المسؤولية الاجتماعية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية في ضوء الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 .

وأضاف اليوسف أن الورشة تناولت الشروط المطلوب توفرها لدى الممارسين والمختصين في مجال المسؤولية الاجتماعية ومعرفة مجالات العمل المتاحة في سوق العمل للممارسين والمختصين في هذا الشأن وإيجاد آلية ملائمة للتسويق للكوادر البشرية المتخصصة في مجال المسؤولية الاجتماعية في جميع قطاعات الأعمال .

إلى هذا استعرضت الورشة العديد من محاور المناقشة ودور البرامج الأكاديمية في المسؤولية الاجتماعية، حيث شهدت ورشة العمل حضور العديد من الشخصيات البارزة والمهتمين في هذا الاختصاص وقدمت فرق ورش العمل تقريرًا ختاميًا يتبين من خلاله مخرجات هذه الورشة .

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
04:40 PM

"العمل" والجامعة العربية المفتوحة يستعرضان أهمية المسؤولية الاجتماعية

ضمن ورشة "المسار الأكاديمي والمهني وآلية التنفيذ والاعتماد ومصادر التمويل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة اليوم في مقر الجامعة بالرياض ورشة عمل المسؤولية الاجتماعية بعنوان"المسار الأكاديمي والمهني للمسؤولية الاجتماعية وآلية التنفيذ والاعتماد ومصادر التمويل" .

وتهدف الورشة لإعداد تصور مقترح لمنهجية تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجال المسؤولية الاجتماعية كما وتقسمت الورشة إلى أربع مجموعات.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية فيصل بن رجاء اليوسف أن هذه الورشة تأتي لتقديم الحلول لمبررات الحاجة إلى الممارسين والمختصين في مجال المسؤولية الاجتماعية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية في ضوء الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 .

وأضاف اليوسف أن الورشة تناولت الشروط المطلوب توفرها لدى الممارسين والمختصين في مجال المسؤولية الاجتماعية ومعرفة مجالات العمل المتاحة في سوق العمل للممارسين والمختصين في هذا الشأن وإيجاد آلية ملائمة للتسويق للكوادر البشرية المتخصصة في مجال المسؤولية الاجتماعية في جميع قطاعات الأعمال .

إلى هذا استعرضت الورشة العديد من محاور المناقشة ودور البرامج الأكاديمية في المسؤولية الاجتماعية، حيث شهدت ورشة العمل حضور العديد من الشخصيات البارزة والمهتمين في هذا الاختصاص وقدمت فرق ورش العمل تقريرًا ختاميًا يتبين من خلاله مخرجات هذه الورشة .

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