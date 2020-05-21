بالمواعيد.. ألمانيا تعيد الرحلات إلى 8 دول منها وجهتان عربيتان

بعد فتح الرحلات الداخلية والوجهات الأوروبية

كشف أستاذ الاقتصاد بجامعة فرانكفورت بألمانيا والمستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية الدكتور سعيد البطوطي، أن هناك سباقًا عالميًا على البدء في فتح وانطلاق الطيران الدولي مع الأخذ بالاحتراز الصحي للحفاظ على صحة المسافر.

ونوه الدكتور سعيد البطوطي بأهمية قرار شركة الطيران العارض الألمانية الكبرى "كوندور" باستئناف رحلاتها إلى الخارج حيث ستكون البداية من صيف 2020، مؤكدًا أنها تعد أول شركة عالمية تقرر الانطلاق إلى الوجهات الخارجية.

وأشار البطوطي الى أن الرحلات تبدأ من أول يوليو القادم وحتى أكتوبر 2020 وتشمل الرحلات المغادرة من 8 مدن ألمانية إلى 8 وجهات خارجية منها دولتان عربيتان، وهي مصر(الغردقة) وتركيا وكرواتيا وإسبانيا وإيطاليا واليونان وقبرص والمغرب (أغادير)، مؤكدًا على التزام الشركة بالاحترازات الطبية، ومنها التباعد والكمامة والقفاز.

وختم بأن هناك 85 دولة ووجهة سياحية تخطط وتستعد من الآن لإعادة السياح بعد تعافي السفر والسياحة فيها، مشيرًا إلى أن هناك 4 متطلبات مهمة الآن من أجل الاستعداد لاستقبال السياح.