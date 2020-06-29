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أمانة جدة تجري تحسينات في سوق الخضار والفاكهة المركزي قبل إعادة افتتاحه

سيعمل من الخامسة فجراً حتى العاشرة مساءً.. وإغلاقه فترات للتعقيم

تجري أمانة محافظة جدة، بعض التحسينات على سوق الخضار والفاكهة المركزي بحي الصفا، تمهيدًا لإعادة افتتاحه، بعد أن تم اقتصار العمل فيه خلال الفترة الماضية على الموردين والموزعين فقط.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن أعمال التحسين في السوق تشمل تخصيص بوابات لدخول السوق مع إعادة تصميم وتنفيذ ٤١٨ مبسطًا مغلقة بجدران، ومجهزة بمنصات عرض بدلاً من الطلبيات، للحد من تداخل البسطات ودخول غير المصرح لهم.

وأضاف: أنه "تم تقسيم البسطات على عدة شرائح مباسط للمنتجات الوطنية ومباسط للفواكه ومباسط البصل والبطاطس ومباسط للتمور ومباسط الورقيات ومباسط الحبحب".

وسيتم العمل بسوق الخضار والفاكهة المركزي ابتداءً من الأسبوع القادم وعلى مراحل، من الساعة ٥ فجرًا إلى ١٠ مساءً، وسيكون هناك أوقات إغلاق للنظافة والتعقيم.

أمانة جدة

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أمانة جدة تجري تحسينات في سوق الخضار والفاكهة المركزي قبل إعادة افتتاحه
سبق

تجري أمانة محافظة جدة، بعض التحسينات على سوق الخضار والفاكهة المركزي بحي الصفا، تمهيدًا لإعادة افتتاحه، بعد أن تم اقتصار العمل فيه خلال الفترة الماضية على الموردين والموزعين فقط.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن أعمال التحسين في السوق تشمل تخصيص بوابات لدخول السوق مع إعادة تصميم وتنفيذ ٤١٨ مبسطًا مغلقة بجدران، ومجهزة بمنصات عرض بدلاً من الطلبيات، للحد من تداخل البسطات ودخول غير المصرح لهم.

وأضاف: أنه "تم تقسيم البسطات على عدة شرائح مباسط للمنتجات الوطنية ومباسط للفواكه ومباسط البصل والبطاطس ومباسط للتمور ومباسط الورقيات ومباسط الحبحب".

وسيتم العمل بسوق الخضار والفاكهة المركزي ابتداءً من الأسبوع القادم وعلى مراحل، من الساعة ٥ فجرًا إلى ١٠ مساءً، وسيكون هناك أوقات إغلاق للنظافة والتعقيم.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
04:45 PM

أمانة جدة تجري تحسينات في سوق الخضار والفاكهة المركزي قبل إعادة افتتاحه

سيعمل من الخامسة فجراً حتى العاشرة مساءً.. وإغلاقه فترات للتعقيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تجري أمانة محافظة جدة، بعض التحسينات على سوق الخضار والفاكهة المركزي بحي الصفا، تمهيدًا لإعادة افتتاحه، بعد أن تم اقتصار العمل فيه خلال الفترة الماضية على الموردين والموزعين فقط.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن أعمال التحسين في السوق تشمل تخصيص بوابات لدخول السوق مع إعادة تصميم وتنفيذ ٤١٨ مبسطًا مغلقة بجدران، ومجهزة بمنصات عرض بدلاً من الطلبيات، للحد من تداخل البسطات ودخول غير المصرح لهم.

وأضاف: أنه "تم تقسيم البسطات على عدة شرائح مباسط للمنتجات الوطنية ومباسط للفواكه ومباسط البصل والبطاطس ومباسط للتمور ومباسط الورقيات ومباسط الحبحب".

وسيتم العمل بسوق الخضار والفاكهة المركزي ابتداءً من الأسبوع القادم وعلى مراحل، من الساعة ٥ فجرًا إلى ١٠ مساءً، وسيكون هناك أوقات إغلاق للنظافة والتعقيم.

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