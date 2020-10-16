المغرب تسجل 3498 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتخطى حاجز الـ167 ألفاً

فيما وصل عدد الوفيات إلى 2818 وارتفعت حالات الشفاء إلى 138 ألفاً

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 3498 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 167 ألفاً و148.

وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت أيضاً 46 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 2818، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 138 ألفاً و989، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حالياً في طور العلاج هو 25 ألفاً و341.