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إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء في بغداد

حدهما من نوع "كاتيوشا" سقط قرب السفارة الأمريكية

أُطلق صاروخان، الليلة الماضية، باتجاه المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، وفقاً لبيان السُلطات الأمنية العراقية.

وأشارت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن أحد الصاروخين من نوع "كاتيوشا" سقط قرب السفارة الأمريكية، فيما سقط الآخر في نهر دجلة.


ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية، كما لم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عن العملية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء في بغداد
سبق

أُطلق صاروخان، الليلة الماضية، باتجاه المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، وفقاً لبيان السُلطات الأمنية العراقية.

وأشارت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن أحد الصاروخين من نوع "كاتيوشا" سقط قرب السفارة الأمريكية، فيما سقط الآخر في نهر دجلة.


ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية، كما لم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عن العملية.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
10:22 AM

إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء في بغداد

حدهما من نوع "كاتيوشا" سقط قرب السفارة الأمريكية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أُطلق صاروخان، الليلة الماضية، باتجاه المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، وفقاً لبيان السُلطات الأمنية العراقية.

وأشارت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن أحد الصاروخين من نوع "كاتيوشا" سقط قرب السفارة الأمريكية، فيما سقط الآخر في نهر دجلة.


ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية، كما لم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عن العملية.

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