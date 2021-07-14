"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 7 مساجد في 5 مناطق

بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة المصلين

افتتحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 7 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.



وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 158 يوماً 1842 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.



وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي: مسجدان في كل من منطقتي الشرقية والقصيم، ومسجد واحد في كل من مناطق: الرياض، وعسير، ونجران.



وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد.



ودعت الوزارة، المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.