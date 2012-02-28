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الجبير يلتقي وزراء خارجية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا

ناقش الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث تعزيز التعاون

التقى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير؛ اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية التشيك مارتن ستروبنسكي؛ ووزير خارجية جمهورية سلوفاكيا إيفان كوركوك؛ ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية سلوفينيا كارل آريافيك؛ وذلك بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة وتلك الدول.

حضر اللقاءات، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل؛ ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.

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الجبير يلتقي وزراء خارجية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا
سبق

التقى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير؛ اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية التشيك مارتن ستروبنسكي؛ ووزير خارجية جمهورية سلوفاكيا إيفان كوركوك؛ ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية سلوفينيا كارل آريافيك؛ وذلك بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة وتلك الدول.

حضر اللقاءات، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل؛ ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
09:07 AM

الجبير يلتقي وزراء خارجية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا

ناقش الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث تعزيز التعاون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير؛ اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية التشيك مارتن ستروبنسكي؛ ووزير خارجية جمهورية سلوفاكيا إيفان كوركوك؛ ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية سلوفينيا كارل آريافيك؛ وذلك بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة وتلك الدول.

حضر اللقاءات، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل؛ ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.

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