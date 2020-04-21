إسطنبول تشهد إغلاق 20 ألفًا و227 موقع عمل خلال 2019

توقعات بارتفاع أرقام الأنشطة المتوقفة في 2020 بسبب "كورونا"

أكد مكتب الإحصائيات الخاص بمدينة إسطنبول، أن العام 2019 شهد غلق 20 ألفًا و227 مكان عمل وفق البيانات الاقتصادية، والتي يعلق فيها المكتب على الأسواق والقطاعات المختلفة في المدينة خلال العام المنقضي.

الإحصائيات والأرقام أوضحت أن عام 2019 شهد فتح 47 ألفًا و447 مكان عمل جديدًا؛ بينما سجل إغلاق وتصفية 20 ألفًا و227 مكان عمل آخر.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، أوضح التقرير أيضًا أن أكثر الدول التي وصلتها واردات من إسطنبول كانت ألمانيا؛ بينما كانت أكثر الدول تصديرًا لها هي الصين؛ حيث بلغت نسبة الصادرات 49.4%؛ بينما سجلت نسبة الواردات 52.2%.

وفي عام 2018، سجل اتحاد الغرف والبورصات التركي بدء نشاط 50 ألفًا و155 محلًّا جديدًا خلال العام؛ بينما تراجع هذا العدد في العام التالي (2019) إلى 47 ألفًا و447 محلًّا. أما في الشهرين الأولين من العام الجاري (2020)؛ فقد بلغ العدد 10 آلاف و851 محلًّا فقط.

وعن أماكن العمل التي تم إغلاقها وتصفيتها، في عام 2019؛ فقد بلغ عددها نحو 20 ألفًا و227، وفي الشهرين الأولين من عام 2020، سجل عدد المحلات التي أغلقت 5 آلاف و655 مكان عمل بزيادة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ومن المتوقع أن تشهد أرقام الأنشطة المتوقفة في 2020 ارتفاعًا بفعل أزمة تفشي وباء كورونا؛ حيث سجلت إسطنبول أكثر من 60% من الإصابات في تركيا.