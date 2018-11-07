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باحثة بجامعة الطائف: المرأة السعودية من أكثر النساء نيلًا للحقوق

نالت المركز الأول في مسابقة أدبي القصيم للتميز النسائي

قالت الأستاذة المساعدة بكلية التصاميم في جامعة الطائف، الدكتورة انتصار صالح الحلبي: إن عدم تقنين الأحكام القضائية، وعدم وجود محاكم متخصصة لقضايا المرأة، والبطء في تحديث المحاكم وسرعة تحديث الأحكام؛ من الأسباب التي منعت المرأة السعودية من المطالبة بحقوقها.

وأكدت على حقوق المرأة الاقتصادية كالميراث، والتجارة، وإبرام العقود.

وأوضحت أن المرأة السعودية من أكثر النساء في العالم نيلاً للحقوق من قبل الدولة، إلا أن الخلل يكمن في جهلها بحقوقها، خاصةً الحقوق الاجتماعية والمالية، وكيفية المطالبة بها والحصول عليها للوصول إلى الاستقرار والأمان الاجتماعي.

وحصد البحث المقدم من "الحلبي" بعنوان "وعي المرأة السعودية بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية وانعكاسه على مسؤوليتها الاجتماعية"، المركز الأول عن فرع قضايا المرأة في مسابقة جائزة نادي القصيم الأدبي للتميز النسائي في دورتها الثالثة لعام 2017، والتي يمولها بنك الرياض.

وهدف البحث إلى التعرف على مستوى وعي المرأة السعودية بحقوقها المتعددة والمطبقة من قبل المملكة العربية السعودية، وفق الشريعة الإسلامية، وبلغت عينة البحث 200 امرأة سعودية من مستويات ومدن مختلفة (جدة، مكة، الطائف).

وعرضت الأستاذة المساعدة بكلية التصاميم في جامعة الطائف، من خلال البحث، حقوق المرأة في الصين والعصر الروماني والعصر الفرعوني وفي الهند، وكذلك في مختلف الأديان المسيحية واليهودية، وأخيرًا في الدين الإسلامي "الذي حفظ للمرأة كرامتها ومنحها حقها وشرفها".

وأعربت الدكتورة "الحلبي" عن امتنانها لجامعة الطائف، وأهدت نجاحها إلى مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ووكيلة الجامعة لشطر الطالبات الدكتورة إيمان الزهراني، ولمنسوبي الجامعة كافة.

وقالت الأستاذة المساعدة بكلية التصاميم في جامعة الطائف: "من الملهم أن تقيم الجامعة ورش عمل ودورات لتوعية المرأة بحقوقها، كورشة عمل حقوق المرأة، التي قدمتها نائبة رئيس قسم الأنظمة بجامعة الطائف نائبة المشرف العام على الإدارة القانونية، الدكتورة عبير العبيدي".

وأضافت: "كما يظهر جليًا حرص جامعة الطائف على نشر الوعي، ليس في مجال حقوق المرأة فحسب، بل في جميع النواحي وفي تشجيع البحث العلمي ومواكبة التطوير، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة 2030".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باحثة بجامعة الطائف: المرأة السعودية من أكثر النساء نيلًا للحقوق
سبق

قالت الأستاذة المساعدة بكلية التصاميم في جامعة الطائف، الدكتورة انتصار صالح الحلبي: إن عدم تقنين الأحكام القضائية، وعدم وجود محاكم متخصصة لقضايا المرأة، والبطء في تحديث المحاكم وسرعة تحديث الأحكام؛ من الأسباب التي منعت المرأة السعودية من المطالبة بحقوقها.

وأكدت على حقوق المرأة الاقتصادية كالميراث، والتجارة، وإبرام العقود.

وأوضحت أن المرأة السعودية من أكثر النساء في العالم نيلاً للحقوق من قبل الدولة، إلا أن الخلل يكمن في جهلها بحقوقها، خاصةً الحقوق الاجتماعية والمالية، وكيفية المطالبة بها والحصول عليها للوصول إلى الاستقرار والأمان الاجتماعي.

وحصد البحث المقدم من "الحلبي" بعنوان "وعي المرأة السعودية بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية وانعكاسه على مسؤوليتها الاجتماعية"، المركز الأول عن فرع قضايا المرأة في مسابقة جائزة نادي القصيم الأدبي للتميز النسائي في دورتها الثالثة لعام 2017، والتي يمولها بنك الرياض.

وهدف البحث إلى التعرف على مستوى وعي المرأة السعودية بحقوقها المتعددة والمطبقة من قبل المملكة العربية السعودية، وفق الشريعة الإسلامية، وبلغت عينة البحث 200 امرأة سعودية من مستويات ومدن مختلفة (جدة، مكة، الطائف).

وعرضت الأستاذة المساعدة بكلية التصاميم في جامعة الطائف، من خلال البحث، حقوق المرأة في الصين والعصر الروماني والعصر الفرعوني وفي الهند، وكذلك في مختلف الأديان المسيحية واليهودية، وأخيرًا في الدين الإسلامي "الذي حفظ للمرأة كرامتها ومنحها حقها وشرفها".

وأعربت الدكتورة "الحلبي" عن امتنانها لجامعة الطائف، وأهدت نجاحها إلى مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ووكيلة الجامعة لشطر الطالبات الدكتورة إيمان الزهراني، ولمنسوبي الجامعة كافة.

وقالت الأستاذة المساعدة بكلية التصاميم في جامعة الطائف: "من الملهم أن تقيم الجامعة ورش عمل ودورات لتوعية المرأة بحقوقها، كورشة عمل حقوق المرأة، التي قدمتها نائبة رئيس قسم الأنظمة بجامعة الطائف نائبة المشرف العام على الإدارة القانونية، الدكتورة عبير العبيدي".

وأضافت: "كما يظهر جليًا حرص جامعة الطائف على نشر الوعي، ليس في مجال حقوق المرأة فحسب، بل في جميع النواحي وفي تشجيع البحث العلمي ومواكبة التطوير، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة 2030".

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
06:10 PM

باحثة بجامعة الطائف: المرأة السعودية من أكثر النساء نيلًا للحقوق

نالت المركز الأول في مسابقة أدبي القصيم للتميز النسائي

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فهد العتيبي - الطائف
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8,017

قالت الأستاذة المساعدة بكلية التصاميم في جامعة الطائف، الدكتورة انتصار صالح الحلبي: إن عدم تقنين الأحكام القضائية، وعدم وجود محاكم متخصصة لقضايا المرأة، والبطء في تحديث المحاكم وسرعة تحديث الأحكام؛ من الأسباب التي منعت المرأة السعودية من المطالبة بحقوقها.

وأكدت على حقوق المرأة الاقتصادية كالميراث، والتجارة، وإبرام العقود.

وأوضحت أن المرأة السعودية من أكثر النساء في العالم نيلاً للحقوق من قبل الدولة، إلا أن الخلل يكمن في جهلها بحقوقها، خاصةً الحقوق الاجتماعية والمالية، وكيفية المطالبة بها والحصول عليها للوصول إلى الاستقرار والأمان الاجتماعي.

وحصد البحث المقدم من "الحلبي" بعنوان "وعي المرأة السعودية بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية وانعكاسه على مسؤوليتها الاجتماعية"، المركز الأول عن فرع قضايا المرأة في مسابقة جائزة نادي القصيم الأدبي للتميز النسائي في دورتها الثالثة لعام 2017، والتي يمولها بنك الرياض.

وهدف البحث إلى التعرف على مستوى وعي المرأة السعودية بحقوقها المتعددة والمطبقة من قبل المملكة العربية السعودية، وفق الشريعة الإسلامية، وبلغت عينة البحث 200 امرأة سعودية من مستويات ومدن مختلفة (جدة، مكة، الطائف).

وعرضت الأستاذة المساعدة بكلية التصاميم في جامعة الطائف، من خلال البحث، حقوق المرأة في الصين والعصر الروماني والعصر الفرعوني وفي الهند، وكذلك في مختلف الأديان المسيحية واليهودية، وأخيرًا في الدين الإسلامي "الذي حفظ للمرأة كرامتها ومنحها حقها وشرفها".

وأعربت الدكتورة "الحلبي" عن امتنانها لجامعة الطائف، وأهدت نجاحها إلى مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ووكيلة الجامعة لشطر الطالبات الدكتورة إيمان الزهراني، ولمنسوبي الجامعة كافة.

وقالت الأستاذة المساعدة بكلية التصاميم في جامعة الطائف: "من الملهم أن تقيم الجامعة ورش عمل ودورات لتوعية المرأة بحقوقها، كورشة عمل حقوق المرأة، التي قدمتها نائبة رئيس قسم الأنظمة بجامعة الطائف نائبة المشرف العام على الإدارة القانونية، الدكتورة عبير العبيدي".

وأضافت: "كما يظهر جليًا حرص جامعة الطائف على نشر الوعي، ليس في مجال حقوق المرأة فحسب، بل في جميع النواحي وفي تشجيع البحث العلمي ومواكبة التطوير، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة 2030".

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