النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1492 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1469 إصابة

البرازيل.. حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع إلى 100 ألف

الفيروس قضى على نصفهم في أقل من شهرين

ارتفع إجمالي عدد الوفيات في البرازيل جراء مرض كوفيد-19 إلى 100 ألف، اليوم (السبت)، إذ تواصل الأعداد الزيادة في أغلب المدن البرازيلية مع عودة المتاجر والمطاعم للعمل رغم أن الجائحة لم تصل لذروتها بعد.

واستقال وزيران للصحة، كانا طبيبين متمرسين، من المنصب بسبب خلافات مع الرئيس، والقائم الحالي بأعمال الوزير هو جنرال في الجيش تخلى عن الدعوة للتباعد الاجتماعي، التي يؤكد الخبراء أنها ضرورية لكبح انتشار المرض، لكن الرئيس يعارضها، وفقاً لـ"رويترز".

وأعلنت البرازيل رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في نهاية فبراير (شباط)، وخلال ثلاثة أشهر حصدت الجائحة حياة 50 ألفًا، ثم خلال 50 يوماً فقط حصدت 50 ألفًا أخرى.

الرئيسية/ محطات

اعلان
البرازيل.. حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع إلى 100 ألف
سبق

ارتفع إجمالي عدد الوفيات في البرازيل جراء مرض كوفيد-19 إلى 100 ألف، اليوم (السبت)، إذ تواصل الأعداد الزيادة في أغلب المدن البرازيلية مع عودة المتاجر والمطاعم للعمل رغم أن الجائحة لم تصل لذروتها بعد.

واستقال وزيران للصحة، كانا طبيبين متمرسين، من المنصب بسبب خلافات مع الرئيس، والقائم الحالي بأعمال الوزير هو جنرال في الجيش تخلى عن الدعوة للتباعد الاجتماعي، التي يؤكد الخبراء أنها ضرورية لكبح انتشار المرض، لكن الرئيس يعارضها، وفقاً لـ"رويترز".

وأعلنت البرازيل رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في نهاية فبراير (شباط)، وخلال ثلاثة أشهر حصدت الجائحة حياة 50 ألفًا، ثم خلال 50 يوماً فقط حصدت 50 ألفًا أخرى.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
06:15 PM

البرازيل.. حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع إلى 100 ألف

الفيروس قضى على نصفهم في أقل من شهرين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
108

ارتفع إجمالي عدد الوفيات في البرازيل جراء مرض كوفيد-19 إلى 100 ألف، اليوم (السبت)، إذ تواصل الأعداد الزيادة في أغلب المدن البرازيلية مع عودة المتاجر والمطاعم للعمل رغم أن الجائحة لم تصل لذروتها بعد.

واستقال وزيران للصحة، كانا طبيبين متمرسين، من المنصب بسبب خلافات مع الرئيس، والقائم الحالي بأعمال الوزير هو جنرال في الجيش تخلى عن الدعوة للتباعد الاجتماعي، التي يؤكد الخبراء أنها ضرورية لكبح انتشار المرض، لكن الرئيس يعارضها، وفقاً لـ"رويترز".

وأعلنت البرازيل رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في نهاية فبراير (شباط)، وخلال ثلاثة أشهر حصدت الجائحة حياة 50 ألفًا، ثم خلال 50 يوماً فقط حصدت 50 ألفًا أخرى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,740
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,189
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,978
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,471

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة