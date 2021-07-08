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"هيئة الاتصالات" تطلب مرئيات العموم حول جودة الخدمات البريدية

حرصًا على تحسين الأداء العام للقطاع وحماية حقوق المستفيدين

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثائق جودة الخدمات البريدية، المتضمنة ثلاث وثائق تنظيمية لمقدمي خدمات نقل الطرود وتطبيقات التوصيل ومقدم الخدمة الشاملة، التي ستسهم في تطوير قطاع بريدي تنافسي بالمملكة، وتحسين الأداء العام للقطاع، إلى جانب حماية حقوق المستفيدين.

وذكرت الهيئة أن الوثائق التنظيمية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لعملاء قطاع البريد من حيث عمليات التوصيل وخدمة العملاء وتوفر البيانات اللازمة للوصول لمقدمي الخدمات، بالإضافة إلى زيادة التنافسية في الخدمات، وتعدد الخيارات لدى المستفيدين.

وتمثل الوثيقة التنظيمية نقلة فعالة تسهم في تنظيم القطاع، وخطوة نحو تحسين الجودة في قطاع البريد، كما ستؤدي إلى رفع مستوى الجودة فيما يخص عمليات توصيل الطرود، وتحقيق انعكاسات ملموسة على تحسين تجربة المستفيدين.

ودعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كل الجهات المهتمة للإفادة بمرئياتها حيال الوثيقة، عبر البريد الإلكتروني PL@citc.gov.sa في موعد أقصاه 22-07 - 2021م.

ويمكن الاطلاع على الوثيقة عبر زيارة الرابط: https://www.citc.gov.sa/ar/new/publicConsultation/Pages/144209.aspx.

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"هيئة الاتصالات" تطلب مرئيات العموم حول جودة الخدمات البريدية
سبق

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثائق جودة الخدمات البريدية، المتضمنة ثلاث وثائق تنظيمية لمقدمي خدمات نقل الطرود وتطبيقات التوصيل ومقدم الخدمة الشاملة، التي ستسهم في تطوير قطاع بريدي تنافسي بالمملكة، وتحسين الأداء العام للقطاع، إلى جانب حماية حقوق المستفيدين.

وذكرت الهيئة أن الوثائق التنظيمية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لعملاء قطاع البريد من حيث عمليات التوصيل وخدمة العملاء وتوفر البيانات اللازمة للوصول لمقدمي الخدمات، بالإضافة إلى زيادة التنافسية في الخدمات، وتعدد الخيارات لدى المستفيدين.

وتمثل الوثيقة التنظيمية نقلة فعالة تسهم في تنظيم القطاع، وخطوة نحو تحسين الجودة في قطاع البريد، كما ستؤدي إلى رفع مستوى الجودة فيما يخص عمليات توصيل الطرود، وتحقيق انعكاسات ملموسة على تحسين تجربة المستفيدين.

ودعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كل الجهات المهتمة للإفادة بمرئياتها حيال الوثيقة، عبر البريد الإلكتروني PL@citc.gov.sa في موعد أقصاه 22-07 - 2021م.

ويمكن الاطلاع على الوثيقة عبر زيارة الرابط: https://www.citc.gov.sa/ar/new/publicConsultation/Pages/144209.aspx.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
03:14 PM

"هيئة الاتصالات" تطلب مرئيات العموم حول جودة الخدمات البريدية

حرصًا على تحسين الأداء العام للقطاع وحماية حقوق المستفيدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثائق جودة الخدمات البريدية، المتضمنة ثلاث وثائق تنظيمية لمقدمي خدمات نقل الطرود وتطبيقات التوصيل ومقدم الخدمة الشاملة، التي ستسهم في تطوير قطاع بريدي تنافسي بالمملكة، وتحسين الأداء العام للقطاع، إلى جانب حماية حقوق المستفيدين.

وذكرت الهيئة أن الوثائق التنظيمية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لعملاء قطاع البريد من حيث عمليات التوصيل وخدمة العملاء وتوفر البيانات اللازمة للوصول لمقدمي الخدمات، بالإضافة إلى زيادة التنافسية في الخدمات، وتعدد الخيارات لدى المستفيدين.

وتمثل الوثيقة التنظيمية نقلة فعالة تسهم في تنظيم القطاع، وخطوة نحو تحسين الجودة في قطاع البريد، كما ستؤدي إلى رفع مستوى الجودة فيما يخص عمليات توصيل الطرود، وتحقيق انعكاسات ملموسة على تحسين تجربة المستفيدين.

ودعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كل الجهات المهتمة للإفادة بمرئياتها حيال الوثيقة، عبر البريد الإلكتروني PL@citc.gov.sa في موعد أقصاه 22-07 - 2021م.

ويمكن الاطلاع على الوثيقة عبر زيارة الرابط: https://www.citc.gov.sa/ar/new/publicConsultation/Pages/144209.aspx.

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