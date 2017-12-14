"الهلال الأحمر السعودي" يدشن الرقم الموحد "19971"

يتيح تقديم المقترحات التطويرية بشأن الخدمات الإسعافية

دشنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم، خدمة الرقم الموحد "19971" لإتاحة الفرصة للجميع للتواصل بشكل مباشر مع الهيئة والاستفادة من برامجها وخدماتها بشكل أسرع ومتطور.

ويتيح الرقم الموحد تقديم الشكاوى والاستفسارات حول كل الخدمات والبرامج التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر في كل مناطق المملكة، وتقديم كل المعلومات عن الدورات والبرامج التدريبية التي تنظمها الهيئة.

ويوفر كذلك خدمة تقديم المقترحات التطويرية بشأن الخدمات الإسعافية وبرامج الهيئة، كما يستقبل الرقم كل الاستفسارات حول برامج التطوع في الهلال الأحمر وطرق التسجيل فيها والاستفادة منها.

ويستقبل الرقم الموحد لهيئة الهلال الأحمر السعودي جميع الاستفسارات والمقترحات خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساء، إضافة إلى استقبال الاستفسارات من خلال قنوات الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال رسائل الواتساب على الرقم (0533889977) أو عبر البريد الإلكتروني cs@srca.org.sa.