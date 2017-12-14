النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الهلال الأحمر السعودي" يدشن الرقم الموحد "19971"

يتيح تقديم المقترحات التطويرية بشأن الخدمات الإسعافية

دشنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم، خدمة الرقم الموحد "19971" لإتاحة الفرصة للجميع للتواصل بشكل مباشر مع الهيئة والاستفادة من برامجها وخدماتها بشكل أسرع ومتطور.

ويتيح الرقم الموحد تقديم الشكاوى والاستفسارات حول كل الخدمات والبرامج التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر في كل مناطق المملكة، وتقديم كل المعلومات عن الدورات والبرامج التدريبية التي تنظمها الهيئة.

ويوفر كذلك خدمة تقديم المقترحات التطويرية بشأن الخدمات الإسعافية وبرامج الهيئة، كما يستقبل الرقم كل الاستفسارات حول برامج التطوع في الهلال الأحمر وطرق التسجيل فيها والاستفادة منها.

ويستقبل الرقم الموحد لهيئة الهلال الأحمر السعودي جميع الاستفسارات والمقترحات خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساء، إضافة إلى استقبال الاستفسارات من خلال قنوات الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال رسائل الواتساب على الرقم (0533889977) أو عبر البريد الإلكتروني cs@srca.org.sa.

هيئة الهلال الأحمر السعودي تقديم المقترحات التطويرية الخدمات الإسعافية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الهلال الأحمر السعودي" يدشن الرقم الموحد "19971"
سبق

دشنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم، خدمة الرقم الموحد "19971" لإتاحة الفرصة للجميع للتواصل بشكل مباشر مع الهيئة والاستفادة من برامجها وخدماتها بشكل أسرع ومتطور.

ويتيح الرقم الموحد تقديم الشكاوى والاستفسارات حول كل الخدمات والبرامج التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر في كل مناطق المملكة، وتقديم كل المعلومات عن الدورات والبرامج التدريبية التي تنظمها الهيئة.

ويوفر كذلك خدمة تقديم المقترحات التطويرية بشأن الخدمات الإسعافية وبرامج الهيئة، كما يستقبل الرقم كل الاستفسارات حول برامج التطوع في الهلال الأحمر وطرق التسجيل فيها والاستفادة منها.

ويستقبل الرقم الموحد لهيئة الهلال الأحمر السعودي جميع الاستفسارات والمقترحات خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساء، إضافة إلى استقبال الاستفسارات من خلال قنوات الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال رسائل الواتساب على الرقم (0533889977) أو عبر البريد الإلكتروني cs@srca.org.sa.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
03:11 PM

"الهلال الأحمر السعودي" يدشن الرقم الموحد "19971"

يتيح تقديم المقترحات التطويرية بشأن الخدمات الإسعافية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
2,525

دشنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم، خدمة الرقم الموحد "19971" لإتاحة الفرصة للجميع للتواصل بشكل مباشر مع الهيئة والاستفادة من برامجها وخدماتها بشكل أسرع ومتطور.

ويتيح الرقم الموحد تقديم الشكاوى والاستفسارات حول كل الخدمات والبرامج التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر في كل مناطق المملكة، وتقديم كل المعلومات عن الدورات والبرامج التدريبية التي تنظمها الهيئة.

ويوفر كذلك خدمة تقديم المقترحات التطويرية بشأن الخدمات الإسعافية وبرامج الهيئة، كما يستقبل الرقم كل الاستفسارات حول برامج التطوع في الهلال الأحمر وطرق التسجيل فيها والاستفادة منها.

ويستقبل الرقم الموحد لهيئة الهلال الأحمر السعودي جميع الاستفسارات والمقترحات خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساء، إضافة إلى استقبال الاستفسارات من خلال قنوات الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال رسائل الواتساب على الرقم (0533889977) أو عبر البريد الإلكتروني cs@srca.org.sa.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,193
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,191
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,560
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,974

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة