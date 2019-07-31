"العامودي": تكليف "سار" بمبادرات السكك الحديدية يدعم الصناعات والخدمات اللوجستية

البرنامج يُسهم في تحويــل المملكــة إلــى قــوة صناعيــة رائــدة ويولّـد فـرص عمـل وافـرة

ثمّن وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، الدكتور نبيل بن محمد العامودي؛ صدور قرار مجلس الوزراء، بتكليف شركة "سار" بتنفيذ مبادرات السكك الحديدية ضمن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية؛ أحد برامج رؤية ٢٠٣٠.

وقدّم العامودي؛ شكره وتقديره بهذه المناسبة، لمقام خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على صدور هذا القرار، مؤكداً أن ذلك يأتي استمراراً لدعم الدولة -رعاها الله- في تطوير وتحفيز الخدمات اللوجستية لتكون داعماً أساسياً لتحقيق أهداف برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية.

من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة "سار" الدكتور بشار بن خالد المالك؛ عن اعتزازه بقرار مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن "سار" ستتولى مسؤولية تنفيذ عدد من المبادرات ضمن البرنامج تشمل -على سبيل المثال- مبادرة "ربط مراكز الأنشطة الاقتصادية بالمملكة بكفاءة وفعالية عن طريق تطوير البنية التحتية الإستراتيجية للسكك الحديدية ورفع الطاقة الاستيعابية"، ومبادرة "زيادة عائدات الأصول من خلال تنويع مصادر الدخل وتحسين الكفاءة لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي"، وغيرها من المبادرات المهمة الأخرى.

يُذكر أن برنامـج تطويـر الصناعـات الوطنيـة والخدمـات اللوجسـتية سيُسهم في تحويــل المملكــة إلــى قــوة صناعيــة رائــدة ومنصــة لوجســتية عالميـة، بمـا يولـّد فـرص عمـل وافـرة للسـعوديين، ويعزّز الميـزان التجـاري، ويعظّـم المحتـوى المحلـي.

ويركــز البرنامــج علــى أربعــة قطاعــات رئيسـة: الصناعــة، التعديــن، الطاقــة، والخدمــات اللوجســتية، وعديــد مــن الممكنــات بمــا فــي ذلــك تطويــر الأنظمــة والتشــريعات، والتمكيــن المالــي، والبنيــة التحتيــة، والأراضــي الصناعيــة، والمناطــق الاقتصاديــة الخاصــة، والبحــث والتطويــر والابتــكار.